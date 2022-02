«Cuando no sé quién soy» es una de las frases más repetidas en las entrevistas de Amaia, en concreto hablando de salud mental o sobre el conocimiento de sí misma. «Siempre me decían que siguiera siendo yo misma, y ni siquiera sé cómo soy yo». A eso parece aludir el título del segundo álbum de la artista, que ha anunciado en Instagram junto a su portada, tracklist y colaboraciones. Estaremos por tanto ante un título 100% Amaia como ya lo fue su debut ‘Pero no pasa nada’.

El tracklist revelaba que el disco incluirá los temas ya conocidos ‘Yo invito‘, ‘Quiero pero no’ con Rojuu y ‘Yamaguchi‘, que, dedicada a su parque favorito de Pamplona, es una de sus composiciones más folclóricas, co-escrita junto a C. Tangana. No estará ‘El encuentro’, pues este tema fue para el disco de Alizzz, pero sí habrá otras sorpresas.

El segundo disco de Amaia contará con una colaboración junto a Aitana, que fue su compañera en Operación Triunfo y con la que siempre ha mantenido buena relación, y además habrá un tema llamado ‘Santos que yo te pinte’. Era evidente, por la ausencia de tilde (presente de subjuntivo, no pretérito perfecto), que se trataba de una versión de Los Planetas, pero por si alguien necesita corroborarlo, ya existe un fragmento de dicha grabación en la red. Así quedará el tracklist de ‘Cuando no sé quién soy’, aún sin fechar:

1.-Bienvenidos al show

2.-Dilo sin hablar

3.-La vida imposible

4.-Yo invito

5.-La canción que no quiero cantarte, ft Aitana

6.-Pesimista

7.-Quiero pero no, ft Rojuu

8.-La persona

9.-Santos que yo te pinte

10.-Yamaguchi

Por otro lado, Amaia anuncia hoy las fechas de la gira ‘Cuando no sé quién soy’. Son las siguientes:

DOMINGO 8 DE MAYO

DONOSTIA

Auditorio Kursaal

DOMINGO 15 DE MAYO

ZARAGOZA

Auditorio

JUEVES 19 DE MAYO

SEVILLA

Cartuja Center

VIERNES 20 DE MAYO

MURCIA

Auditorio Víctor Villegas

VIERNES 03 DE JUNIO

BARCELONA

Primavera Sound

Entradas agotadas

VIERNES 10 DE JUNIO

PORTO

NOS Primavera Sound

VIERNES 16 DE JULIO

TUDELA

Ribera Sound

VIERNES 30 DE JULIO

BENIDORM

Low Festival

12 DE AGOSTO

ARANDA DEL DUERO

Sonorama Ribera

17 DE SEPTIEMBRE

CHAPINERIA (Madrid)

Festival Brillante