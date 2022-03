KALEO es una de las bandas de rock más exitosas de los últimos años gracias al éxito de su single ‘Way Down We Go’, que entre apariciones en ‘Anatomía de Grey’ o el videojuego ‘FIFA 15’, acumula a día de hoy cerca de 600 millones de streamings en Spotify.

Su disco de 2016 ‘A/B’ fue también un gran éxito que alcanzó el top 16 de la lista de álbumes estadounidense gracias también a la repercusión de singles como ‘All the Pretty Girls’, hazaña muy difícil de conseguir para una banda europea, en concreto islandesa, aunque cabe apuntar que los integrantes de KALEO residen en Texas desde que ficharon por Atlantic Records. Su último disco ‘Surface Sounds’ salió hace unos meses apoyado el single ‘Break My Baby’, y KALEO lo presentarán en España en septiembre: el día 23 en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 27 en La Riviera de Madrid. Hablamos con su vocalista Jökull Júlíusson, que nos atiende amablemente desde la carretera camino a Seattle, vía Zoom, y pese a su notorio agotamiento provocado por la intensidad de las giras.

¿Estás emocionado de volver a la carretera?

Ha sido increíble tocar para el público otra vez. La gente lo da todo. Nos morimos de ganas de visitar Europa este verano.

¿El título de ‘Surface Sounds’ qué significa?

Durante la composición del disco regresé a Islandia y grabé sonidos naturales de glaciares, cascadas y pájaros, pero el título alude a la sociedad.

¿A qué te refieres?

Las canciones hablan por sí mismas. No me gusta explicar al oyente su significado porque para el oyente puede tener un significado diferente.

¿Musicalmente, qué habéis hecho para manteneros motivados esta vez?

Hemos trabajado con mucha gente de diferentes partes del mundo, de América del Norte, América del Sur, Europa… Pero lo más divertido ha sido haber producido el disco por primera vez. Ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante. Y exploramos diferentes sonidos: ‘Hey Gringo’ tiene un punto disco, y ‘Find What Fits’ tiene ecos surferos.

¿En qué sentido has crecido como músico?

He pasado mucho tiempo encerrado en el estudio. Ha sido una experiencia muy distinta a pasar tres años de gira sin parar. Esta vez la mayor parte del tiempo la he pasado en el estudio. He trabajado en diferentes estudios con músicos de sesión estupendos.



Tras el éxito descomunal de ‘Way Down We Go’, ¿tu visión de la industria ha cambiado respecto a como la imaginabas?

Mi visión no ha cambiado, pero honestamente la industria de la música está cambiando tan rápido que ya no sé qué esperar. No es lo que era antes en la época en que se vendían CDs, ahora todo está en internet. La industria cambia cada día. Creo que aún estamos averiguando las diferentes maneras en que el público consume música hoy en día, y que estamos entrando en una nueva era de la música, e intentando adaptarnos a ella.

¿Te sientes cómodo con entrar en esa nueva era?

No me queda otra. ¿Me gustaría vivir en otra era de la industria? Sí, quizás, pero es lo que hay…

¿Qué artistas y canciones de blues escuchabas de pequeño?

Cuando empecé a componer escribía tanto blues como música clásica. Me inspiran muchos tipos de música. Escucho música de todas las épocas, de los años 30, 40, 50, 60, 70… Escucho jazz, blues, rock ‘n roll… Sería injusto mencionar solo unos pocos estilos. Como artista te nutres de muchos sonidos e intentas crear algo propio a partir de ellos.

¿Cómo encuentras música tan vieja? ¿Te haces tus propias playlists?

La curiosidad es importante. Indago lo más hondo que puedo. Pero lo bueno de la tecnología actual es que la música es más accesible que nunca, también la que pertenece a tiempos más remotos. En internet están disponibles algunas de las grabaciones más antiguas que existen.

¿Qué recuerdas de la experiencia de tocar en un iceberg y en un volcán?

Tocar en el iceberg fue especialmente difícil, necesitábamos colocar generadores en las barcas, y poner cables debajo del agua y encima del hielo. Lo que es un reto es grabar en directo, porque muchas veces el clima no acompaña. Y la actuación en el volcán la hicimos en medio de la noche, unos pocos días después de que entrara en erupción. Fueron cuatro horas de rodaje, con bastante frío, y no pudimos trasladar a la banda entera porque no conseguimos un helicóptero, pero aun así fue una aventura.