Duffy anuncia primer concierto en 15 años

Regresa la mujer que devolviera a primera plana el northern soul en pleno siglo XXI con la espléndida ‘Mercy’. Duffy ofrecerá su primer concierto en 15 años el próximo 5 de julio. Será «un concierto secreto íntimo» en un lugar que aún no se ha revelado.

Duffy ha anunciado que la capacidad para el set será limitada y que se seleccionará solamente a unas pocas personas a través de las redes sociales.

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Tras un segundo disco menos celebrado que su maravilloso debut ‘Rockferry’, pero en el que una mitad merecía mucho la pena, Duffy desapareció del mapa. En 2020 reveló que había sido secuestrada y violada durante 6 semanas. Se está preparando un documental para Disney+ sobre estos hechos, que incluye entrevistas con Duffy.

Recientemente compartía una foto en el estudio de grabación, demostrando que había vuelto a grabar música. Aunque a veces ha compartido algún tema nuevo suelto de manera informal, como ‘River in the Sky‘ y ‘Something Beautiful‘, ninguno ha aparecido oficialmente en plataformas. De hecho, el segundo álbum, ‘Endlessly‘, no está en Spotify.