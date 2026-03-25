Duffy rompe silencio: contará su secuestro en un documental

Han pasado seis años desde que Duffy revelara al mundo el motivo de su desaparición de la vida pública, cuando contó que años atrás había sido secuestrada, violada y drogada, además de trasladada a otro país. Desde entonces, la autora del fenómeno pop ‘Rockferry‘, uno de los discos más vendidos de 2008 en todo el mundo, ha llevado una vida alejada de los medios, pero ahora ha decidido dar un paso al frente y contar la pesadilla que vivió en un documental.

Disney+ UK estrenará la película bajo la dirección de la cineasta norirlandesa Gill Callan, con producción de Rare TV y Stellify, en la que Duffy contará por primera vez en primera persona la historia de su secuestro; será su primera aparición mediática desde 2015.

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El documental, que se encuentra en proceso de producción, recorrerá la vida de Duffy, “desde su crianza en Gales, hasta su meteórico ascenso a la fama y su retiro de la vida pública tras su desgarradora experiencia”. Contará con entrevistas a Duffy, su familia, amigos y colegas de la industria, acompañadas de material de archivo.

“Esta película le dará a Duffy la oportunidad de contar su historia con sus propias palabras”, señala Sean Doyle, vicepresidente de contenidos en Disney+ UK. La directora Gill Callan ha agregado: “La vida de Duffy ha estado marcada por el éxito y la fama, pero también por el dolor, la rebeldía y un sentido de identidad inquebrantable. Me atrae la tensión entre la vulnerabilidad y la confianza en su historia, y cómo una persona puede verse profundamente afectada por sus experiencias y, aun así, encontrar una voz poderosa y expresiva que es inconfundiblemente suya».

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El año pasado, Duffy se dejó ver brevemente en redes, para promocionar un remix de ‘Mercy’.