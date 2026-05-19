Duffy vuelve al estudio

Duffy no solo ha reactivado su cuenta de Instagram, sino que ha apuntado a un regreso a la música. La autora de ‘Rockferry’ llevaba más de 10 años retirada de la vida pública, hasta que el año pasado promocionó en TikTok un remix de su mayor éxito, ‘Mercy’. Este mismo año, también anunció la llegada de un documental.

Decir que Duffy ha anunciado su vuelta a la música quizás sea demasiado, pero tenemos una prueba fotográfica de que al menos ha pisado el estudio, y la certeza de que la artista galesa quiere volver a lanzar música: «Si tan solo pudiese encontrar las palabras adecuadas para explicar cuánto os he echado de menos a todos. Trabajando en volver con vosotros», ha escrito Duffy.

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El año pasado se cumplió una década desde que Duffy había desaparecido de la vida pública. En 2020, la artista reveló que había sido secuestrada y violada, y que esa fue la razón de su retiro. Esto se contará por primera vez en su documental de Disney+ UK. El documental contará toda la vida de Duffy hasta «su retiro de la vida pública tras su desgarradora experiencia».