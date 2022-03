‘Lo de Évole’ se anotó anoche otro tanto entrevistando a Felipe González con motivo de su 80º cumpleaños, una entrevista rica en curiosidades de lo político -la invasión de Ucrania, su buena relación con el rey emérito- a lo personal -la revelación de que jamás se reúne con todos sus hijos a la vez y de que quizá no ha sido el mejor padre posible-.

La entrevista fue promocionada con su opinión sobre Isabel Díaz Ayuso: «No me atrevo a definirla, no, no… Sólo me imagino cómo sería su opinión, participación o decisión en uno de estos consejos de la OTAN hoy en la crisis de Ucrania. Y me cuesta encajar». Lo que no vimos venir fue que sería preguntado por cuestiones culturales de actualidad.

Felipe González pareció fingir saber por un momento qué era Fortnite, reconoció no haber visto ‘La casa de papel’, la serie española más internacional, pero despertó por completo cuando fue preguntado por ‘Ay mamá’, el tema de Rigoberta Bandini que un día aspiró a representar a España en Eurovisión, perdió, pero alcanzó esa semana el número 1 oficial de la lista de singles española.

El expresidente del gobierno resume lo que dijeron tanto Unidas Podemos como VOX sobre la canción, considerando que la opinión de Abascal fue «ofensiva para las mujeres»: “he visto una polémica que se podría haber evitado en la que Abascal respondía a Irene Montero, que decía que este es el temor del machismo a la sexualidad femenina de las tetas. No era lo que intentaba la autora, eso es seguro. «¿Te dan miedo las tetas de las mujeres?». Y el otro (Abascal) ha contestado ofensivamente para las mujeres, creo yo, “ah no, yo desde chiquitito me gustan””.

De 1 hora de duración, la entrevista sorprendió por lo parca que fue en comentarios sobre el actual ejecutivo socialista. Y vale que no se pueda revelar la conversación telefónica que han mantenido a raíz de la invasión de Ucrania, ¿pero quién iba a adivinar que González hablaría más de Rigoberta Bandini que de Pedro Sánchez durante una entrevista? La entrevista, al completo, está disponible en la web de laSexta.