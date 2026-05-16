Australia y Dinamarca ya están dentro de la final de Eurovisión. Por Australia, por cierto, compite Delta Goodrem, a la que probablemente recuerdes por hits dosmileros como ‘Lost Without You’. La segunda semifinal celebrada este jueves ha dejado también el pase de Bulgaria, Ucrania, Noruega, Rumanía, Malta, Chipre, Albania y Chequia, completando así el cartel de 25 países que competirán este sábado por el Micrófono de Cristal en una de las ediciones de Eurovisión con menos participantes de los últimos años… y con un «hype» y prestigio bastante tocados por la polémica con Israel, que ha vuelto a clasificarse para la final a pesar de incumplir las normas al emitir anuncios pidiendo el voto masivo.

Los eliminados de la noche fueron Azerbaiyán, Armenia, Suiza, Letonia y Luxemburgo, que se quedan fuera de una final especialmente abierta este año.

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Durante la semifinal también actuaron tres países ya clasificados directamente para la final: Francia y Reino Unido -por formar parte del Big Four- y Austria, anfitriona tras su victoria el año pasado.

La final de esta edición número 70 de Eurovisión se celebra este sábado 16 de mayo a partir de las 21:00 en el Wiener Stadthalle de Austria. Finlandia y Australia parten como grandes favoritas para llevarse el triunfo.

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La edición de este año sigue además marcada por la tensión política alrededor de la participación de Israel. En plena semana eurovisiva, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender la retirada de Israel del certamen: “Frente a la guerra ilegal y el genocidio, el silencio no es una opción”.

Precisamente, la posición de Israel en el orden de actuaciones deja bastante claro que la UER no parece especialmente interesada en impulsar sus opciones de victoria. Situada en tercer lugar, la candidatura israelí corre el riesgo de convertirse en una de esas actuaciones que el público ya ha olvidado cuando llega el televoto final.

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Orden de actuaciones:

Dinamarca: Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem»

Alemania: Sarah Engels – «Fire»

Israel: Noam Bettan – «Michelle»

Bélgica: ESSYLA – «Dancing on the Ice»

Albania: Alis – «Nân»

Grecia: Akylas – «Ferto»

Ucrania: LELÉKA – «Ridnym»

Australia: Delta Goodrem – «Eclipse»

Serbia: LAVINA – «Kraj Mene»

Malta: AIDAN – «Bella»

Chequia: Daniel Zizka – «CROSSROADS»

Bulgaria: DARA – «Bangaranga»

Croacia: LELEK – «Andromeda»

Reino Unido: LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei»

Francia: Monroe – «Regarde !»

Moldavia: Satoshi – «Viva, Moldova!»

Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin»

Polonia: ALICJA – «Pray»

Lituania: Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más»

Suecia: FELICIA – «My System»

Chipre: Antigoni – «JALLA»

Italia: Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì»

Noruega: JONAS LOVV – «YA YA YA»

Rumanía: Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»

Austria: COSMÓ – «Tanzschein»