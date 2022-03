Superorganism, la «superbanda» que nos cautivó hace unos años con canciones de pop-batidora como ‘Something for Your M.I.N.D.’ o ‘Everybody Wants to Be Famous‘, y con uno de los directos más fascinantes que se han visto en tiempos recientes, vuelve con un nuevo disco que verá la luz el 15 de julio bajo el título de ‘World Wide Pop’. Foto: Jack Bridgland

Las 13 canciones que componen el álbum «logran un equilibrio entre el artificio y la seriedad, entre las tonterías de la ciencia ficción y la intensidad existencial», según la nota de prensa oficial, y conforman un «escaparate para la comprensión recién profundizada de Superorganism de los intereses e impulsos de los demás, el tipo de convergencia creativa que esperarías cuando los amigos en línea comienzan a pasar tiempo juntos en la vida real», ya que su debut se completó «antes de que toda la banda hubiera estado en la misma habitación al mismo tiempo».

El álbum incluye varias colaboraciones, entre ellas dos de Stephen Malkmus de Pavement, y también aparecen en dos pistas la banda revelación japonesa CHAI. Las autoras de singles tan pintones como ‘ACTION’ aparecen en el primer single de ‘World Wide Pop’, que recibe el nombre de ‘Teenager’ y cuenta también con la participación de la solista francesa Pi Ja Ma.

‘Teenager’ es otra de las canciones de pop coloridas de Superorganism, y su letra «celebra aferrarse a la pasión y la emoción crudas de esos años de formación». También es un «rechazo al cinismo». Pero lo más interesante es que cuenta con un colaborador que todavía no hemos mencionado: Stuart Price, productor de Madonna o The Killers, produce ‘Teenager’ porque Superorganism querían lograr con su ayuda el «tamaño de IMAX al que siempre han aspirado sus grabaciones de dormitorio».

Os dejamos con la secuencia de ‘World Wide Pop’ y con el videoclip de ‘Teenager’, protagonizado por el actor y cómico Brian Jordan Alvarez, conocido por sus papeles en ‘Will y Grace’ y en ‘Jane the Virgin’ y por su webserie autoproducida ‘The Gay and Wondrous Life of Caleb Gallo’.

01 Black Hole Baby

02 World Wide Pop

03 On & On

04 Teenager (feat. CHAI & Pi Ja Ma)

05 It’s Raining (feat. Stephen Malkmus & Dylan Cartlidge

06 Flying

07 Solar System (feat. CHAI & Boa Constrictors

08 Into The Sun (feat. Gen Hoshino, Stephen Malkmus & Pi Ja Ma)

09 Put Down Your Phone

10 crushed.zip

11 Oh Come On

12 Don’t Let The Colony Collapse

13 Everything Falls Apart