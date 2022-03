Hoy 8 de marzo es un día en que están muy presentes las ideas feministas que buscan hacer del mundo un lugar mejor. Muchas de estas ideas afectan directamente a los hombres, que por supuesto también son sujetos del feminismo, por si hace falta recalcarlo. El feminismo lucha contra la masculinidad que se define en la violencia y en la represión de los sentimientos, y el pop reciente se ha hecho eco de esta lucha, en canciones tan emotivas como ‘Crybaby‘ de Paloma Faith o ‘C’mon Baby, Cry‘ de Orville Peck que han puesto su grano de arena en la búsqueda de un cambio de paradigma.

A ellas se suma la canción que representará a Suiza en Eurovisión este año. La canta el músico de 28 años Marius Bear y su título contradice directamente el del éxito por todos conocidos de The Cure, ‘Boys Don’t Cry’. Su mensaje busca ser tan claro que Bear ha grabado la canción en inglés, algo que hay que agradecer pues su letra, en su sencillez, es preciosa. El estribillo «los corazones se rompen, y a veces los aviones se caen del cielo, y las montañas se desmoronan y los ríos se secan, y los hombres lloran», en su sucesión de simples verdades, es incluso poético.

‘Boys Do Cry’ es, sorpresa, una balada, por lo que Suiza no arriesga demasiado este año después de mandar a Gjon’s Tears en 2021, una decisión lógica pues ‘Tout l’Univers’ quedó tercera. Sin embargo, la canción de Marius Bear tiene cierto componente «universal» o atemporal: el intimismo de su melodía recuerda al de las baladas románticas de los años 50, y la canción sabe crecerse desde este sonido, pues termina incorporando sonidos jazzy e incluye coros y una sección de cuerdas totalmente retro que invita a recordar el debut de Sam Smith. En los foros parece no estar gustando tanto, a mí me ha conquistado.



