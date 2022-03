RFTW: Sigrid, Orville Peck, Jenny Hval, Floating Points, Rammstein…

Hoy salen los nuevos discos de Rex Orange County (pronto entrevista), Jenny Hval, Tigre y diamante, Stay Homas, SFDK, Luis Fonsi o Álvaro de Luna. También se editan el disco de remezclas de Hidrogenesse y el recopilatorio de Franz Ferdinand.

Varios lanzamientos sueltos potentes esta semana: hay cuarto single del disco de Amaia y ha sido co-escrito por Rigoberta Bandini, colaboración de altura entre Megan Thee Stallion y Dua Lipa, primer single a solas de Oliver Sim de The xx y nuevo single dance (!!!) de Florence + the Machine.

Algunos de los singles más interesantes salidos en los últimos días los firman también Sigrid con la emotiva ‘It Gets Dark’, Everything Everything con su nueva locura art-pop, Floating Points con su nuevo rompepistas tecno llamado ‘Vocoder’, Superorganism con su simpático single de regreso, Niño Mutantes con su «primera copla post-ventanas» o Tove Styrke con su nuevo tema cantado a grito pelado.

Siguen avanzando sus inminentes álbumes Omar Apollo, Melody’s Echo Chamber, Sunflower Dean, The Black Keys, Sondre Lerche, Jewel (confirmada en el American Song Contest) o Kae Tempest o Aldous Harding, y entre las curiosidades que deja la playlist, Ethal Cain versiona ‘Everytime‘ de Britney Spears y se la lleva a su terreno gótico y etéreo.

