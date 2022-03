James visitará Madrid y Barcelona en septiembre

La banda británica James visitará España en septiembre para ofrecer dos conciertos y presentar su último álbum ‘All The Colours Of You’ en nuestro país. Las actuaciones tendrán lugar el 14 y el 15 de septiembre, en La Riviera de Madrid y en la Sala Apolo de Barcelona respectivamente.

James tiene por fin la oportunidad de presentar aquí su último disco, que empezó a grabarse antes de que estallara la pandemia de la COVID-19, pero que hasta hace poco no ha podido tocarlo en vivo. ‘All The Colours Of You’, que se grabó en diversos puntos del mapa simultáneamente por la imposibilidad de juntarse en los tiempos que corren, es el decimosexto álbum de estudio de la banda, y ha sido producido por Jacknife Lee. Lee es un reconocido productor que ha trabajado con artistas de la talla de U2, REM, Taylor Swift, Snow Patrol o The Killers, pero que nunca se había sentado a crear música con James. Un comunicado de prensa le atribuye a él haber dado un enfoque distinto al sonido habitual del grupo.

- Publicidad -

Las entradas para los conciertos en Madrid y Barcelona estarán a la venta a partir del jueves 24 de marzo a las 12:00h en livenation.es y en ticketmaster.es, pero hay una preventa disponible en livenation.es hoy, 22 de marzo a las 12:00h.



- Publicidad -