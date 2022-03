Ghost, nuevo número 1 de álbumes en España; entran Franz Ferdinand, Rex Orange County…

La banda sueca de rock duro Ghost firma el nuevo número 1 de álbumes en España con ‘IMPERA’, su quinto álbum de estudio. El anterior, ‘Prequelle’, que supuso la primera entrada de su carrera en la tabla de discos española, se quedó en el numero 5. ‘IMPERA’ también es top 1 en la lista de vinilos más vendidos de la semana. El grupo actúa en España el próximo mes de mayo.



El top 10 descubre varias entradas significativas. La cantautora malagueña María Peláe coloca su nuevo álbum, titulado ‘La Folcrónica’, en el número 3 solo por detrás de ‘El Madrileño’; Álvaro de Luna, ex integrante de la banda Sinsinati, aparece en el número 5 con su debut en solitario, ‘Levantaremos el sol’; Luis Fonsi coloca ‘Ley de gravedad’ en el número 8 y Bryan Adams aparece dos puestos por debajo, en el 10, con su álbum número 16, ‘So Happy it Hurts’.









Franz Ferdinand logran otro top 20 de álbumes en España con ‘Hits to the Head’, su nuevo recopilatorio de éxitos, que entra en el número 16 (unos puestos por arriba que su anterior álbum de estudio, ‘Always Ascending’, que se quedó en el número 20) y ocupa nada menos que el top 2 en la tabla de vinilos. Sobre este disco hemos tenido oportunidad de charlar recientemente con la banda. Otra estrella británica, Rex Orange County, con la que también hemos hablado hace poco, coloca su nuevo álbum ‘WHO CARES?‘ en el número 76 de la tabla general, y en el 32 de la de vinilos.





Por último, el trapero argentino (¿esto ya es un género?) FMK aparece en el número 57 con ‘Desde el espacio’, y en la tabla de vinilos cabe destacar dos entradas, en primer lugar, la de La Plata con ‘Acción directa’ en el 61, y la de Summer Walker con ‘Still Over It’ en el 99. Un disco, este último, de R&B puro y duro y «made in USA», de los que no se ven tanto por estos lares. ‘No Love‘ con SZA, el mayor éxito de este álbum, será reeditado con la participación de Cardi B.







