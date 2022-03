RTVE no renueva ‘Operación Triunfo’, que volvería este año

RTVE no ha renovado ‘Operación Triunfo’, uno de sus formatos estrella. Formula TV informa en exclusiva que la productora de ‘OT 2020’ seguía «manteniendo alquiladas las instalaciones del Parc Audiovisual de Catalunya», donde se rueda el programa, a espera de que RTVE comunicara su decisión definitiva antes de abril. Finalmente, ‘OT’ no volverá a La 1.

Que TVE se deshaga de ‘Operación Triunfo’ no significa que el formato vaya a ser abandonado ni mucho menos, y Tinet Rubira, director de Gestmusic, incluso ha dejado caer que el talent volverá a la pequeña pantalla este mismo año: «Si ‘OT 2022’ no es en TVE, lo veremos en otro sitio. No vamos a dar el formato por muerto» han sido sus palabras exactas.

- Publicidad -

La decisión de RTVE preocupa por lo que puedan hacer otras cadenas con el formato. Las últimas ediciones de ‘Operación Triunfo’ han sido las más completas e interesantes a nivel musical de toda su historia al haber tendido un puente directo con la música «indie» nacional de diversas maneras, por ejemplo, incluyendo canciones de La Bien Querida o Ginebras en el repertorio, fichando en el profesorado a Zahara o Guille Milkyway, o incorporando a la Academia a concursantes tan apegadas al underground como Amaia o Natalia Lacunza, que en 2022 publicarán dos de los discos nacionales más esperados del año.

Operación Triunfo parecía un formato muerto hace unos años, hasta que en 2017 volvió de la mano de TVE, la cadena que emitió las dos primeras ediciones del talent a principios de siglo, antes de que fuera trasladado a Telecinco. Y comenzó el principio del fin. 2011 fue el año en que ‘Operación Triunfó’ terminó su emisión en la televisión privada con los peores datos de audiencia de su historia.

- Publicidad -

‘OT’ tardaría 6 años en volver a la pequeña pantalla, pero lo hizo revolucionando el formato de nuevo con un nuevo elenco de estudiantes icónicos que incluía a Amaia, Aitana, Cepeda, Alfred García o Ana Guerra, entre otros, y el contexto de la era digital como telón de fondo. La edición de 2018 volvió a ser un éxito gracias a la popularidad de concursantes como Lacunza, Alba Reche, Miki o Julia Medina y aunque la de 2020 ya mostró signos de agotamiento y su emisión hubo de interrumpirse a causa de la pandemia, propulsó las carreras de Chica Sobresalto, Anaju o NIA.