Taylor Swift recibirá un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Nueva York, con motivo de su destacada labor en el mundo de la música. La cantante recibirá su doctorado en Bellas Artes, pasará por tanto a ser «doctora», y además aceptará la entrega del título en mano, en un evento que tendrá lugar el 18 de mayo en el Yankee Stadium de Nueva York. En el evento, la autora de ‘folklore‘ ofrecerá un discurso a los estudiantes que se gradúan este año en dicha carrera.

Curiosamente, Swift acaba de lanzar merchandising basado en su canción ’22’, dirigido a los estudiantes que este año se gradúan de la universidad. La artista informaba sobre este merch horas antes de que trascendiese la noticia de su doctorado.

Taylor Swift, que últimamente ha triunfado con su segundo disco regrabado, ‘Red (Taylor’s Version)’, además ha anunciado que lanzará un single suelto este año. Se trata de ‘Carolina’, la canción que ha escrito para la banda sonora de ‘La chica salvaje’ («Where The Crawdads Sing»), la nueva película de Olivia Newman. La cinta se basa en el libro homónimo de Delia Owens, libro que Taylor leyó «hace años», perdiéndose en sus líneas.

Un avance de ‘Carolina’ puede escucharse en el tráiler de ‘La chica salvaje’, y descubre un sonido similar al de los dos últimos álbumes de estudio de Taylor, los de su etapa folki. Será una canción «etérea y fantasmagórica», en palabras de su autora. La película llega en julio a los cines.

Este año también, Taylor Swift ha protagonizado otra novedad musical sumándose al «remix» (o regrabación, más bien) de ‘The Joker and the Queen’ de Ed Sheeran, con el que no ha pasado gran cosa a nivel comercial.