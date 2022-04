Arooj Aftab maravilla versionando ‘Di mi nombre’ de Rosalía

‘Di mi nombre’ es el primer single número 1 en España de toda la carrera de Rosalía. También es uno de los temas más pop que contiene ‘El mal querer’. La cantante pakistaní Arooj Aftab, nominada a Artista revelación en los premios GRAMMY , la ha versionado y convertido en una nueva maravilla que escuchar tantas veces como escuchamos la original.

Arooj ha grabado una versión de ‘Di mi nombre’ para la serie Spotify Singles, en la que artistas invitados graban un par de canciones en los estudios de Spotify, una versión y una canción original. ‘Baghon Main’ es la composición propia que Arooj ha registrado para la ocasión, y su cover de ‘Di mi nombre’ representa uno de los lanzamientos destacados del día.

Arooj no hace malabares con ‘Di mi nombre’ y respeta tanto la melodía original de la canción como su estructura. Sin embargo, la despoja de efectos electrónicos y la grabación concede mucho más peso al sonido de las palmas y de los jaleos. La letra la borda, por otro lado, y la voz de Arooj, tan cálida, tiñe la melodía de ese tono melancólico que acostumbra.

Arooj cuenta que siempre se ha sentido cercana al flamenco y que un reciente viaje al sur de España le ha corroborado este sentimiento. «Siempre he estado interesada en hacer algo con esa energía», comenta la artista sobre el flamenco, estilo del cual destaca el «crudo impulso de las palmas y las voces evocadoras». La cantante explica que la «oportunidad de versionar a una Artista revelación previa me llevó a Rosalía, y aunque la elección es ambiciosa, me lo he pasado muy bien versionando la canción».

‘Vulture Prince’, el último álbum de Aftab, fue uno de los mejores discos de 2021, y es la razón por la que la artista ha recibido una nominación a Artista revelación en los GRAMMY, ocho años después de su verdadero debut.