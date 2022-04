‘Marchar’, top 1 de JNSP; ‘As It Was’, top 4

Pensábamos que Harry Styles desbancaría a su amiga Rosalía del número 1 de nuestra lista semanal, pero no. De momento ‘As It Was’ tiene que conformarse con el puesto 4. Es entrada directa al número 1 ‘Marchar’, el vídeo conjunto de Vicente Navarro y Rodrigo Cuevas que estrenamos en JENESAISPOP y que os seguimos recomendando encarecidamente. Foto: Carlos Menéndez.

‘Marchar’ es el tercer número 1 de JNSP para Vicente Navarro, tras ‘En el río’ y ‘Un llanto’, y el primero para Rodrigo Cuevas. ‘Veleno‘, su gran hit con Baiuca, quedó en el puesto 2 contenido en diferentes semanas por «Berlín» de Zahara y ‘V’ de Anne Lukin; y ‘Muñeira para a Filla da Bruxa’ quedó en el puesto 15. ‘Muerte en Motilleja’ quedó fuera del top 40 al no obtener votos suficientes del público cuando Cuevas era menos conocido. Os recordamos que los 10 candidatos a entrar en lista aparecen siempre al final de la playlist del top 40 en pos del descubrimiento de nueva música.

También llega al top 10 lo nuevo de Angel Olsen, y al top 20 ‘Una daixona de pols’ de Antònia Font y ‘Hold Me Closer’ de Cornelia Jakobs, un tema eurovisivo. La lista de entradas se completa con los temazos de Destroyer y Los Estanques con Anni B Sweet.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

