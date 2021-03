Baiuca y Rodrigo Cuevas no sorprenden, ni falta que hace, en ‘Veleno’

Baiuca, muy querido en la escena electrónica nacional (e internacional, México y París se encuentran entre las ciudades que más le escuchan en Spotify) por su visión bailable y avanzada del folclor gallego, que tanto nos conquistara en su debut ‘Solpor‘, publicará este año su nuevo disco ‘Embruxo’, del que ya se conoce el vibrante single ‘Luar’ con Lilaina. Hoy, el productor gallego publica el segundo avance del proyecto, ‘Veleno’, un tema que cuenta con la colaboración de Rodrigo Cuevas, muy conocido en el último año por su disco con Refree, ‘Manual de cortejo‘, una de las actualizaciones mas interesantes que se han hecho en los últimos tiempos de la música tradicional española, en su caso asturiana, como corroboran sus nominaciones a diversos premios.

Una de las canciones que podrás escuchar este viernes en nuestra playlist de novedades, ‘Veleno’ es otra delicia de Baiuca que mezcla electrónica y tradición pero que, gracias a la participación de Cuevas, incluso bordea la definición de pop. La música de ‘Veleno’ alberga diversas influencias, pues si la base rítmica puede vincularse al deep-house, la instrumentación incorpora cuerdas místicas, percusiones orgánicas, vientos de inspiración celta e incluso el sonido de un riachuelo para profundizar en el mismo título del álbum. Por su parte, Rodrigo Cuevas interpreta un texto 100& folclórico no exento de mala baba («por el filo de una espada se pasea una culebra / No tiene tanto veleno / como tienes tú en la lengua») que extrae fragmentos de ‘Jota del que si que’ de Nuevo Mester de Juglaría y de ‘Cantares De Tordoia’ Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre, para armar una letra que alterna castellano y asturiano. Un estupendo tema cuya única pega es que no sorprende demasiado: Baiuca y Cuevas dan lo mejor de sí mismos, pero sin ofrecer nada que no hayamos escuchado de ellos por separado. ¿Quizá no era el momento de arriesgar?

El videoclip de ‘Veleno’ es otra maravilla visual de Adrián Canoura, colaborador habitual de Baiuca, quien sitúa a Cuevas en el norte de Galicia, en las zonas de Xove y Viveiro, próximo a un ritual de brujería. Un videoclip enigmático, de tonos fríos, con alguna conexión a ‘Twin Peaks’ o ‘Midsommar‘, que cautiva también por su representación de un entorno rural vetusto y mágico. El director explica: «Era un reto poner en imágenes el imaginario de ‘Veleno’, sobre todo al tratarse de una concepción más figurativa que los anteriores clips. La idea era desarrollar la historia perdida del Célebre Manuel, ahondar en estas leyendas de tradición oral y en la construcción de la cultura espiritual e inmaterial que existe en el paisaje del folclore gallego. Sobre todo de esta figura «humana» que no deja de inquietar a todos los que reflexionan sobre él».



