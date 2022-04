Jack White está intentando muy fuerte que ningún ser sobre la faz de la tierra se quede sin saber que este viernes 8 de abril ha sacado un disco en solitario, ‘Fear of the Dawn’. Lo presentaba con un single llamado ‘Taking Me Back‘, al mismo tiempo que anunciaba otro disco ‘Entering Heaven Alive’. Este otro se espera para el 22 de julio.

Aparte de promocionar como “focus track” para las playlists de novedades del mundo ‘What’s the Trick?’, el artista estuvo en Detroit para animar la primera noche de los Tigers de la temporada. Tocó el Himno Nacional con su guitarra mientras el público lloraba con el corazón en la mano. Tras apoyar a su equipo de béisbol, por la noche comenzaba la gira de presentación del disco. Y allí decidió casarse sobre el escenario, para sorpresa de sus seguidores y de la propia novia.

- Publicidad -

Olivia Jean, de Black Belles y ahora artista en solitario, había ejercido de telonera del show de Jack White. Cuando este iba por ‘Hotel Yorba’ de los White Stripes decidió proponerle matrimonio a Olivia.

Como informa Ultimate Classic Rock, el set acababa con ‘Hotel Yorba’, pero entonces volvieron a modo de bis Jack White, su madre, Olivia Jean y el padre de esta, junto al co-fundador del sello Third Man Records Ben Swank, quien ofició la ceremonia. Ejercieron de testigos los bajistas de ambas bandas.

Native Detroiter Jack White performs the national anthem on Opening Day. #DetroitRoots pic.twitter.com/cANcnHzOYm — Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) April 8, 2022

- Publicidad -