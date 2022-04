‘La Bamba’ y mil ideas más en ‘Versions of Me’ de Anitta

A mitad de lo que es la semana musical en países como el nuestro, Anitta ha publicado como prometió ‘Versions of Me’. Su nuevo disco está fuertemente condicionado por el pelotazo dado por ‘Envolver’, número 1 en Spotify a nivel global.

Pero el disco, con Ryan Tedder en la producción ejecutiva, no se centra solo en los sonidos latinos. Literalmente el álbum presenta “diferentes versiones de Anitta”. La brasileña se siente en la enésima reivindicación de ‘Girl from Ipanema’ que es la ya conocida ‘Girl from Rio’. La más funk aparece en ‘Que Rabao’.

‘I’d Rather Have Sex’ incluye beats 90’s, además de sonidos de los muelles de una cama en la que alguien está follando. Los años 80 no están solo representados por el ya conocido single ‘Boys Don’t Cry’, sino por otros temas como el titular ‘Versions of Me’, entre el electropop y la Katy Perry de ‘California Gurls’. Por su parte, ‘Love You’ es más Britney, producida por el jovencísimo Mike Sabath, que trabajó en ‘Don’t Go Yet’ de Camila Cabello, con Lizzo, Meghan Trainor, etcétera.

A por todas, ‘Versions of Me’ es un disco con muchos featurings. Además de recuperar en el último tramo del disco temas ya conocidos como ‘Faking Love’ con Saweetie y ‘Me gusta’ con Cardi B y Myke Towers, aparecen reyes del mainstream como Khalid, Chencho Corleone o Ty Dolla $ign.

Mientras ‘Gata’ con Chencho Coroleone se transforma al final en una pieza más electrónica como lo fue su ‘Machicka’ con J Balvin, ‘Gimme Your Number’ se inspira en ‘La Bamba’ con Ty Dolla $ign. Será uno de los temas más comentados del álbum. ’Ur Baby’ con Khalid tratará de conquistar a los seguidores de las ambientaciones post-trap. Por su parte, ‘Maria Elegante’ con Afro B es más jamaicana y ‘Turn It Up’ se sumerge en un R&B latino, sofocante.

Hay para todos los públicos, en resumen, lo que nos lleva hasta la baladita punteada que es ‘Love Me, Love Me’ al final. Un disco para capitalizar definitivamente el éxito de las diferentes versiones de Anitta, la empresaria, que hemos conocido durante el último lustro, más que para llevar su carrera a otro nivel en lo artístico. Explica ella en nota de prensa: «“He estado trabajando en este disco durante unos 3 años. El disco ya tenía otro nombre, otra cara. Pero siempre ha sido un reflejo de quién soy como artista (…) ‘Versions of Me’ es un álbum trilingüe, con referencias multiculturales y diversas. En este proyecto no intento abrazar el mundo, sino abrazar todas mis facetas».