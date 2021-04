Anitta busca su ‘I Like It’ con la bossa nova trap de ‘Girl from Rio’

Anitta publica hoy un nuevo single llamado ‘Girl from Rio’ que, como su propio nombre indica, presenta influencias de la bossa nova tradicional de Brasil, su país de origen, si bien filtrada por la vía del trap americano de moda. La canción utiliza la misma melodía de ‘The Girl from Ipanema‘ y acredita como autores únicos a Antônio Carlos Jobim y a Vinícius de Moraes, ambos fallecidos desde hace décadas. Curiosamente, ni en Tidal ni en Spotify aparece el nombre del autor de la letra de ‘Girls from Rio’, que es original y está escrita en inglés. Genius sí acredita, entre los autores, a la británica RAYE, además de a Anitta. El productor es Stargate.

El concepto de ‘Girls from Rio’ es el mismo que el de ‘I Like It‘ de Cardi B, J Balvin y Bad Bunny, que sampleaba ‘I Like It Like That (A Mi Me Gusta Asi)’ de Pete Rodriguez sobre una base de trap-pop y fue un éxito global. De hecho, los componentes de ‘Girls from Rio’ encajan sorprendentemente bien y la canción termina resultando más pegadiza de lo que esperas. En la letra, Anitta canta que en Río de Janeiro las chicas no son modelos sino mujeres con «curvas», recuerda que le ha salido un hermanastro de la nada (esto es una historia cierta) y dice que es una chica «de la favela». También hay una mención a su éxito ‘Vai malandra’, de 2017.

El vídeo de ‘Girl from Rio’ es una estampa de donde probablemente te gustaría estar, en una playa de Río de Janeiro, en verano, sin mascarillas y tomando el sol mientras te zampas una buena ensalada abierta de piernas. También hay referencias a la moda de los años 50 y 60, alternando pasado y futuro, como la canción.





