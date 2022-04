Björk da mal rollo en el tráiler de ‘El hombre del norte’

A una semana de que al fin se estrene ‘The Northman’, que en España se va a distribuir con el nombre de ‘El hombre del norte’, se dispara la maquinaria promocional. En Youtube podéis encontrar ya varios tráilers sobre el hypeado estreno, mientras el NME ofrece uno en exclusiva de 1 minuto, en el que podéis ver una de la escenas de Björk junto a Alexander Skarsgård.

Robert Eggers es uno de los directores más interesantes de la actualidad tras lo expresado en sus películas ‘El faro‘ y ‘La bruja’, y medios como The Guardian ya han dado sus 5 estrellas a este ‘The Northman’. Además, este supone el regreso a lo grande de Björk al cine, tras sus malas experiencias siendo dirigida por Lars von Trier en ‘Dancer in the Dark’.

Con guión del islandés Sjón Sigurdsson, colaborador de Björk, ‘El hombre del norte’ se inspira en la leyenda escandinava que a su vez inspiró ‘Hamlet’. Cuenta la historia de un príncipe vikingo, Amleth, que quiere vengar el asesinato de su padre. Abandona su hogar después de que su comunidad haya sido atacada, con una única frase en mente: «Te vengaré, padre. Te salvaré, madre. Te mataré, Fjölnir». Björk interpreta a la «vidente» (Seresss), y también forman parte del elenco Ethan Hawke, Nicole Kidman y Willem Dafoe. El tráiler con Björk, aquí.



