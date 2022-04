¿Ha perdido sentido la palabra «indie»?

El nuevo episodio de Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP, habla sobre la pérdida de significado de la palabra “indie”. Para reflexionar sobre ello hemos invitado a Nerea Serrano, coordinadora de los Premios MIN, y Mark Kitcatt, presidente de UFI y de Impala, además de propietario de Everlasting y Popstock.

Mark Kitcatt, que ya nos concedió una entrevista muy enriquecedora en 2012, nos habla del origen de la palabra indie, hablando de tiendas como Rough Trade en Reino Unido y las listas indie del NME. “Es una etiqueta que he visto nacer y morir y que yo nunca había usado (…) Cuando la etiqueta empieza a ser usada como un género, para que Blur que están en EMI, puedan ser indies; ahí es cuando pierde sentido la palabra”.

Mark también nos habla de los beneficios de estar en un sello indie en lugar de en una multinacional. «El artista va a tener mejores royalties, un trato más hecho a medida. Si eres el grupo más pequeño de una multi, nunca conocerás al propietario de la empresa. Te pueden colocar en playlists de Spotify con más facilidad, pero un sello independiente se va a preocupar de escuchar tu disco, de conocer tus gustos, de conversar contigo… porque somos menos en el sello, tenemos que trabajar más».

Nerea Serrano rebate la idea de que una major trabaje mejor el catálogo de los artistas españoles en Latinoamérica: «Hay sellos independientes que trabajan maravillosamente su catálogo en Latinoamérica. Si vas a tener un artista como Vetusta Morla en tu roster, igual necesitas contratar una persona para que se encargue de hacer acuerdos de distribución física con los países de Latinoamérica. No creo que sea algo que no se pueda hacer desde una independiente».

Con Serrano hablamos también sobre la historia de los Premios MIN, que se celebran el día 27 de abril en Pamplona (entradas aquí). Actuarán Maria Arnal i Marcel Bagés, Izaro + Amaral, Baiuca, Rosario la Tremendita y Chill Mafia. JENESAISPOP dj’s pincharemos en el after party. Le planteamos a Nerea cuestiones como si hay una línea estilística en los Premios MIN, si tal línea es exactamente indie; nos explica cómo se ha logrado mejorar la calidad de los premios para que no fueran un «concurso de popularidad» y cómo se ha labrado el camino hacia la paridad de manera natural. Nos deja curiosidades interesantes sobre nombres como Rosa López, Robe o Gemeliers.

También nos cuenta quiénes son los mayores premiados de la historia de los Premios MIN, y repasa algunos de los momentos más divertidos, emocionantes e interesantes de su década de historia. Entre su selección, el homenaje a Gata Cattana, las presentaciones de Zahara, El Mundo Today y Rodrigo Cuevas y la actuación de Alizzz.

En un último tramo del podcast, hablamos sobre el último informe de Promusicae y las malas noticias que ha dejado para las arcas españolas, que no se recuperan al ritmo de otros países. Nos indica Kitcatt: “Un streaming “paga” en España la mitad que en Gran Bretaña, cuando el usuario paga lo mismo. Pero hay pocas suscripciones pagadas aquí, es difícil vender la publicidad aquí para los servicios de streaming (…) Los servicios de streaming que conocemos son modelos que están hechos para que funcionen muy bien en Estados Unidos o Gran Bretaña o en Escandinavia y no han dado con la tecla de cómo hacer al español pagar, cuando el español es el segundo idioma más importante en la música».

Continúa: «Los servicios de streaming no consiguen molar, llevas toda la música del mundo en el bolsillo, pero no tienes contacto con el artista. Incluso el locutor de una radio te cuenta algo del artista. Aquí te pones un playlist y es todo muy frío. Deberían dejar que los artistas tocaran sus perfiles. No debería ser todo frío, negro y verde. Algo más hay que hacer (…) Hay que encontrar la manera de que los españoles paguen (por la música) porque antes lo teníamos, en los tiempos de Madrid Rock, Del Sur, Revólver, CD Drome… (…) Es un mal momento para Spotify. Tienes a artistas enormes quejándose del servicio y los fans no le tienen cariño ni afecto. Es un modelo que no es sostenible de aquí a 5 años. También MySpace era dominante».