Bad Gyal pondrá patas arriba el WiZink y el Palau Sant Jordi

Bad Gyal es sinonimo de hit tras hit. Parece que no hay error. En el momento más álgido de su carrera hasta la fecha, Alba Farelo ha anunciado los dos conciertos más grandes que jamás ha ofrecido, y tendrán lugar en Madrid y Barcelona. El 11 de febrero de 2023 visitará el Palau Sant Jordi en la ciudad condal, mientras que le 17 de febrero lo hará en el WiZink Center de Madrid.

De Pai a Fiebre. De Zorra a Flow 2000. De ser pionera en adaptar el léxico urbano al catalán a viajar (física y musicalmente) a Jamaica y Latinoamérica para profundizar en el dembow, el dancehall y todos los géneros que Alba Farelo gusta de liar y fumarse con un estilo que se reconoce ya internacionalmente.

Bad Gyal llega de presentar su último álbum ‘Warm Up‘ y el EP ‘Sound System: The Final Releases’. El primero es un saco de hits donde todas las canciones son capaces de volver loco el WiZink y el Sant Jordi. ‘Sound System’, en cambio, es un EP formado por temas que llevan tiempo animando sus conciertos pero nunca los había publicado de manera oficial. Ahora ya no tiene excusa para dejar «Toto» fuera de su setlist.

Las entradas para bailar con el soundsystem de «la más pegá» salen a la venta este viernes 6 de mayo a las 12:00 a través de DICE (Barcelona) y Baila (Madrid).







