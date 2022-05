Tove Lo busca la magia perdida del amor en ‘No One Dies from Love’

Tove Lo es una de las mayores hacedoras de hits de la industria sueca. Después de 4 discos notables, a destacar ‘Queen of the Clouds’ y ‘Blue Lips‘, su inspiración no se ha acabado. Esta semana ha publicado nuevo single, un ‘No One Dies from Love’ que seleccionamos hoy como “Canción del Día”.

’No One Dies from Love’ comienza como una producción a lo Eurythmics que luego deriva en un electropop hacia los territorios de Hot Chip y Robyn. Suena por tanto al electropop que se ha hecho durante la última década y media. Como composición, es una decepcionada canción de amor que se pregunta dónde ha ido la magia del principio. “¿Qué ha pasado? Ojalá lo supiera”, se pregunta antes del pre-estribillo y del estribillo.

Si la canción plantea que “nadie muere por amor, supongo que seré la primera”, suponemos que irónicamente, el videoclip ha decidido dar una vuelta a este concepto. Planteado como una especie de ‘The Girl and the Robot’, presenta influencias de pelis y series como ‘Blade Runner’, ‘Black Mirror’ o ‘Ex Machina’.

Os recordamos que la cantante también acaba de componer un tema para la segunda temporada de ‘Euphoria’. Se trató de ‘How Long‘. Además, estará actuando el 6 de julio en la Sala Bikini de Barcelona. Las entradas están disponibles en Live Nation.



