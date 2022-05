El juego de tronos continúa en el tráiler de ‘House of the Dragon’

Hace ya tres años que HBO confirmó ‘House of the Dragon’, la precuela de ‘Juego de Tronos‘, pero la espera esta cerca de llegar a su fin. La productora ha compartido el primer tráiler de la serie que verá la luz el 22 de agosto en España. El argumento de ‘House of the Dragon’ está basado en ‘Fire and Blood’, novela publicada en 2018 por el escritor de los libros de ‘Juego de Tronos’, George R. R. Martin.

El argumento tiene lugar 300 años antes de la serie original, centrándose en la la historia de Viserys Targaryen y su Casa durante la guerra de la Danza de los Dragones. El personaje protagonista lo encarnará Paddy Considine, y también forman parte del reparto Matt Smith, Emma D’Arcy, Milly Alcock, Rhys Ifans y Olivia Cooke, entre otros. Junto a la frase «fire and blood» o «fuego y sangre», HBO ha compartido en las redes sociales de la serie una foto de cada uno de los protagonistas. Las fotos están acompañadas por una pequeña descripción sobre cada uno de los personajes.

“Los hombres preferirían incendiar el reino antes que ver a una mujer ascender al Trono de Hierro”. Esta podría ser una cita de las primeras guerras carlistas para evitar el reinado de Isabel II de España, pero es parte del tráiler. Sin embargo, al equipo de ‘Juego de Tronos’ siempre le ha gustado mucho grabar en ubicaciones españolas como Gaztelugatxe, el flysch de Zumaia o el Real Alcázar de Sevilla. Esta vez, el equipo a vuelto para grabar en Cáceres, Trujillo o Granada.



