Lorde y Olivia Rodrigo se suman contra la ilegalización del aborto

Estados Unidos podría estar a punto de tomar una decisión que ha revolucionado las calles americanas. El Supremo del país, formado por seis hombres y tres mujeres, tiene sobre la mesa un borrador de sentencia con la que pretende ilegalizar el aborto en EEUU.

Son muchas las artistas que han alzado su voz contra este disparate. Las últimas han sido Lorde y Olivia Rodrigo, quienes han querido dedicar unas palabras de abatimiento y concienciación ante todo su público. Lorde ha expresado en uno de sus conciertos: «Al igual que muchos de ustedes, esta semana me he sentido harta y desconsolada por la noticia de que hay algunas personas que piensan que nuestros cuerpos no son nuestros. Y todavía no encuentro las palabras para hablar de esto con vosotros».

Olivia Rodrigo, también devastada por la noticia, aprovechó que cantaba con su ‘SOUR TOUR‘ en la capital Washington DC para hacer una protesta. «Nuestros cuerpos nunca deberían estar en manos de los políticos. Espero que podamos alzar nuestras voces para proteger nuestro derecho, a tener un aborto seguro, que es un derecho por el que tantas personas antes que nosotras han trabajado tan duro para obtener».

Otra de las artistas que se han sincerado con su testimonio ha sido Phoebe Bridgers. La cantante ha compartido que tuvo un aborto el año pasado y que todas deberían tener ese derecho que tuvo ella. «Tuve un aborto en octubre del año pasado mientras estaba de gira. Fui a Planned Parenthood y me dieron una pastilla abortiva. Fue así de fácil. Todas deberían tener acceso a eso.» Si sigue adelante, la ley Roe versus Wade que ahora protege a las mujeres dejará de ser útil y el Congreso se vería en una situación más que comprometida.

Las voces que se están uniendo por esta causa con cada vez más, entre ellas Garbage, Questlove, The Regrettes, Cher o Halsey. Esta última, por ejemplo, no ha podido quedarse callada después de conocer la sentencia que puede cambiar la historia del país y de las mujeres de aquí en adelante. «Esta es una de las decisiones más importantes de las que vamos a ser testigos en nuestra vida. Esta decisión conducirá a situaciones letales para todo nuestro país, afectando más a gente de color, áreas rurales y comunidades socioeconómicamente débiles. El momento de actuar es ahora».

💬 | “Our bodies should never be in the hands of politicians, i hope we can raise our voices to protect our right, to have a safe abortion, which is a right that so many people before us have worked so hard to get.”

The overturning of Roe V Wade will mark a catastrophic shift in our fundamental rights to bodily autonomy and reproductive health care. We are constituents and we have the right and responsibility to fight this. @aclu @PPFA @AbortionFunds pic.twitter.com/zYlXSZqzCu

I had an abortion in October of last year while I was on tour. I went to planned parenthood where they gave me the abortion pill. It was easy. Everyone deserves that kind of access.

Here’s a big list of places you can donate to right now. https://t.co/jT0sk6CeNX

— traitor joe (@phoebe_bridgers) May 3, 2022