Arcade Fire anuncia fecha en Madrid para ‘The WE Tour’

No solo ha salido a la luz el sexto álbum de Arcade Fire ‘WE‘, sino que además han anunciado una gira mundial con fecha en España. En concreto, la banda tocará en el WiZink Center de Madrid el 21 de septiembre, acompañados por su compatriota Feist.

‘The WE Tour’ dará el pistoletazo de salida el 30 de agosto en Dublin, y viajará por el viejo continente hasta principios de octubre. Desde ahí, la banda girará por Estados Unidos y Canadá hasta finalizar en Toronto el 1 de diciembre. Tanto en Madrid como en el resto de Europea les teloneará Feist, mientras que en los conciertos americanos estarán acompañados por Beck.

Esta gira será la primera desde que Will Butler dejó la banda. Las entradas para todos los conciertos del tour saldrán a la venta el próximo viernes 13 de mayo, a las 10:00. Por otro lado, cabe destacar que Arcade Fire serán los invitados musicales de Saturday Night Live en el programa de mañana, 7 de mayo. El episodio lo presentará el actor Benedict Cumberbatch.

Gira ‘The WE Tour’.

Agosto 2022:

30 – Dublin, IE, 3Arena

Septiembre 2022:

2 – Birmingham, UK, Utilita Arena Birmingham

3 – Manchester, UK, AO Arena

5 – Glasgow, UK, OVO Hydro

8 – Londres, UK, O2 Arena

11 – Lille, FR, Zenith

12 – Antwerp, BE, Sportpaleis

14 – Colonia, DE, Lanxess Arena

15 – Paris, FR, Accor Arena

17 – Milán, IT, Mediolanum Forum

18 – Munich, DE, Olympiahalle

21 – Madrid, ES, WiZink Center

22 – Lisboa, PT, Campo Pequeno

23 – Lisboa, PT, Campo Pequeno

25 – Burdeos, FR, Arkea Arena

26 – Nantes, FR, Zenith de Nantes

28 – Amsterdam, NL, Ziggo Dome

29 – Berlín, DE, Mercedes-Benz Arena

Octubre 2022:

1 – Varsovia, PL, COS Torwar

28 – Washington D.C., The Anthem

Noviembre 2022:

1 – Camden, NJ, Waterfront Music Pavilion

4 – Brooklyn, NY, Barclays Center

8 – Boston, MA, MGM Fenway Music Hall

10 – Uncasville, CT, Mohegan Sun Arena

12 – Chicago, IL, United Center

13 – Minneapolis, MN, The Armory

16 – Los Ángeles, CA, The Kia Forum

19 – San Francisco, CA, Bill Graham Civic Auditorium

22 – Seattle, WA, Climate Pledge Arena

25 – Vancouver, BC, Rogers Arena

27 – Edmonton, AB, Rogers Place

Diciembre 2022:

1 – Toronto, ON, Scotiabank Arena