Michael Medrano solo quiere que te «desnudes»

Michael Medrano, artífice de canciones de disco-funky tan irresistibles como ‘Fluids‘, ‘Do Your Thing’ o ‘Personal Heaven’ y que lleva ya una docena de sencillos publicados desde 2016, ha vuelto con nuevo single. Has podido escuchar ‘NAKED’ en la playlist de novedades Ready for the Weekend. Hoy es la Canción Del Día.

‘NAKED’ es otro acierto de Michael Medrano. En un estilo más pop-rock-funk que disco, el tema incorpora guitarras surferas, palmas e incluso el sonido de campanas. En una entrevista con Retro Pop, Medrano explica que ‘NAKED’ es la «canción más yo que hecho nunca» y sitúa su sonido a medio camino entre los de «Kesha, Gorillaz, 30H!3 y Dick Dale».

- Publicidad -

Si semejante mejunje de estilos tira para atrás en principio, Medrano consigue reunirlos en una canción divertida y canalla dedicada al sexo sin amor. Al principio, Medrano ya anuncia que «no tenemos química fuera de la cama», en el estribillo confirma que «nos prefiero cuando estamos desnudos», y en la segunda estrofa deja las cosas claras: «no me quiero quedar y hablar de lo nuestro, no necesito astrología para conocer nuestro futuro, aunque el sol y las estrellas estuvieran alineados, yo me seguiría yendo por la mañana».

‘NAKED’ es presumiblemente el primer adelanto oficial de un mini álbum que Medrano publicará en 2022 bajo el título provisional de ‘LoveSexDrugs’. El álbum representará un «escape hortera y sexy de la realidad» que concluirá con una canción para «llorar borracho».

- Publicidad -

Medrano se dio a conocer en 2016 con su primer single ‘Be There’, pero el punto de inflexión en su carrera llegó con el lanzamiento de ‘Fluids’. El divertido tema de electropop, dedicado a la fluidez sexual, lleva casi 3 millones de reproducciones en Spotify.