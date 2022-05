Los Varry Brava de Letonia no comen carne, sino «pussy»

Entre las curiosidades que pelean este martes 10 de mayo por clasificarse para la final de Eurovisión del sábado, la banda de Letonia Citi Zeni. La propuesta de ‘Eat Your Salad’ es colorida en todos los sentidos, yendo mucho más allá del “verde” de la susodicha ensalada del título.

‘Eat Your Salad’ es, efectivamente, una canción abiertamente ecologista, en la que el estribillo proclama que “ser verde es sexy” y “ser verde es cool”. De hecho, la primera frase de la composición, de manera gloriosa, es “no como carne, sino vegetales y pussy”. Lo cual es un poco contradictorio porque antes que “coño”, “pussy” es “gatita” y “conejo”, pero no podíamos esperar una gran genialidad del festival que una vez presentó una canción dedicada a “Lorraine in the rain”. ¿Queréis más? Otra línea de la letra es «Soy una bestia, no un asesino / Olvídate de los perritos calientes porque mi salchicha es más grande». ¿Son realmente «verdes» Citi Zeni o más bien son los nuevos Robin Thicke?

Musicalmente, ‘Eat Your Salad’ es un disco-funky inspirado en los años 70 que a algunos sonará al Bruno Mars más festivo. Y la puesta en escena promete también las mismas tonalidades de Parchís y movimientos de cámara que utilizaron Varry Brava en la final nacional española con ‘Raffaella’. Esperemos que Citi Zeni corran la misma suerte que los murcianos y lleguen a la final de Eurovisión. Podría ser una pista de cómo habrían quedado Varry en caso de haber ganado Benidorm Fest. De momento, van hacia la mitad de la tabla en las apuestas: puede pasar cualquier cosa.





