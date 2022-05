Las 23 nuevas de Bad Bunny, las 23 canciones más oídas del país

Bad Bunny acaba de publicar nuevo disco, el veraniego ‘Un verano sin ti’, y ni que decir tiene que está siendo un macroéxito a nivel internacional, muy especialmente en mercados como Argentina, México, Chile y España, pero también Estados Unidos.

Comenzando por nuestro país, ni más ni menos que las 23 pistas que contiene el disco fueron las 23 canciones más escuchadas del pasado viernes 6 de mayo. Encabezadas por ‘Moscow Mule’, la pista 1, que superaba el millón y medio de reproducciones en 24 horas, todas y cada una de las pistas de ‘Un verano sin ti’ llamaron la atención del público español. Curiosamente, ‘Callaíta’ obtuvo el último lugar -el que tiene en la secuencia- pese a su condición de hit mundial cercano a los 1.000 millones de reproducciones desde su lanzamiento. La gente prefirió escuchar canciones nuevas.

Sumando 18.358.410 streams en su primer día, este era el récord de streamings en un día para un disco en la historia de España, como apuntaban los compañeros de Vinilo Negro. Respecto a su posición en la secuencia, destacaba la aceptación de los featurings de Jhay Cortez y Rauw Alejandro y, sin featurings, la aceptación de la canción titular.

Por otro lado, con 145,81 millones de escuchas a nivel global en su primer día, se trataba también del segundo mejor debut histórico de un disco en Spotify a nivel mundial. Las 23 canciones llegaban también al top 26 del global de Spotify. Tres días después, todas las canciones continúan en el top 40 global, por lo que no parece que el público se haya cansado de Bad Bunny. En cuanto a Estados Unidos, las 23 pistas de ‘Un verano sin ti’ llegaban al top 33, encabezadas por ‘Moscow Rule’, que lograba ser la canción más escuchada del país en su día de lanzamiento.

Así quedaba el top 25 de canciones más escuchadas en España el pasado 6 de mayo:

1.-Moscow Mule by Bad Bunny 1,502,400

2.-Después de la Playa by Bad Bunny 1,112,974

3.-Me Porto Bonito by Bad Bunny, Chencho Corleone 1,100,718

4.-Tarot by Bad Bunny, Jhay Cortez 1,064,472

5.- Tití Me Preguntó by Bad Bunny 979,353

6.-Party by Bad Bunny, Rauw Alejandro 976,320

7.-Un Ratito by Bad Bunny 924,293

8.-Yo No Soy Celoso by Bad Bunny 835,875

9.-Neverita by Bad Bunny 798,932

10.-Me Fui de Vacaciones by Bad Bunny 797,114

11.-La Corriente by Bad Bunny, Tony Dize 764,184

12.-Un Verano Sin Ti by Bad Bunny 748,650

13.-Ojitos Lindos by Bad Bunny, Bomba Estéreo 721,677

14.-Efecto by Bad Bunny 705,831

15.-Dos Mil 16 by Bad Bunny 682,418

16.-Enséñame a Bailar by Bad Bunny 667,849

17.-Aguacero by Bad Bunny 648,735

18.-El Apagón by Bad Bunny 592,362

19.-Agosto by Bad Bunny 581,205

20.-Otro Atardecer by Bad Bunny, The Marías 566,920

21.-Andrea by Bad Bunny, Buscabulla 554,678

22.-Un Coco by Bad Bunny 548,809

23.-Callaita by Bad Bunny 482,641

24.-Paulo Londra: Bzrp Music Sessions, Vol. 23 by Bizarrap, Paulo Londra 469,910

25.-PROVENZA by KAROL G 397,013