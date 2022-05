Bad Bunny lanza uno de los inminentes discos del verano

Bad Bunny publica hoy su nuevo disco, ‘Un verano sin ti’. El portorriqueño firma uno de los grandes lanzamientos internacionales del viernes cuando realmente no lo esperábamos, pues fue la semana pasada cuando anunció que este trabajo iba a ver la luz.

‘Un verano sin ti’ es un trabajo de gran envergadura. Contiene 23 pistas y colaboraciones de Bomba Estéreo, Buscabulla o The Marías, pero lo más interesante es que las canciones no se ciñen exclusivamente a los ritmos del reggaetón, aunque sí lo hacen en mayoría.

- Publicidad -

Tan pronto como en la pista 2, el álbum presenta el merengue de ‘Después de la playa’, y no es el único tema de ‘Un verano sin ti’ que coquetea con la música latina tradicional. Es el caso también, por ejemplo, de ‘Otro atardecer’ con The Marías. Benito se atreve tanto con la bossa nova (‘Yo no soy celoso’) como con el house-pop ligerito (‘Neverita’) o el reggae (‘Me fui de vacaciones’). Curiosamente, la pista titular es puro «synth» y menciona a Alejandro Sanz y su ‘Corazón partío’.

Pros y contras de ‘Un verano sin ti’

Naturalmente, ‘Un verano sin ti’ se centra en el reggaetón, y probablemente será uno de los discos del verano. Tampoco hay que ser Rappel para adivinar tal cosa, pero a Benito le ha quedado un álbum mucho mejor acabado que el anterior, lo cual se percibe en producciones más sofisticadas como las de ‘Moscow Mule’ o ‘Agosto’. ‘Un verano sin ti’ no suena tan ambicioso como ‘YHLQMDLG‘, su gran obra maestra, pero tampoco suena hecho con prisas, como los otros dos discos que sacó en 2020.









- Publicidad -

Son dignas adiciones al repertorio de Bad Bunny el focus track ‘Moscow Mule’, el gancho «party party party» de la canción llamada así con Rauw Alejandro, el buen dembow de ‘Tarot’ con Jhay Cortez o los reggaetones melosos contenidos en el largo, como ‘Un ratito’. El grueso de composiciones, de ‘Efecto’ a la cuca ‘Un coco’, se conforma con resultar entretenidas y funcionales, pero Benito no tropieza en ninguna de ellas: sigue haciendo lo que mejor se le da y sigue haciéndolo bien.

Entre los contras de ‘Un verano sin ti’, aparte de esa portada, es que las colaboraciones no parecen muy aprovechadas. La aparición de Bomba Estéreo en ‘Ojitos lindos’ suena improvisada, y hay que lamentar que el sonido de ‘Andrea’ con Buscabulla no haya guiado más el paisaje sonoro del álbum. Lo mismo se puede decir del estilo más refinado de ‘Agosto’. Por otro lado, ¿qué pinta por aquí ‘Callaíta‘, un single de 2019 que ya conoce todo el mundo?

- Publicidad -

A tenor de las reacciones que está provocando ‘Un verano sin ti’, el disco es un nuevo éxito para Bad Bunny a nivel artístico. En nuestros foros, SinApellidos lo ha proclamado «disco del año» y augura que «va a triunfar más que la Coca Cola». Destaca, en concreto, ‘Moscow Mule’ y ‘Titi me preguntó’, mientras diekirc le dedica un emoji de corazón a ‘Un coco’. En foros anglosajones la valoración también es buena.