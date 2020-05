Buscabulla / Regresa

Aunque quizá acabe por pesarles profesionalmente –especialmente con las dificultades de comunicación que se han generado en el mundo con la pandemia de coronavirus–, a Buscabulla les honra la decisión de haber dejado la fructífera vida personal (el matrimonio formado por Raquel Berrios y Luis Alfredo Del Valle se conoció allí, y allí nació su hija) y profesional emprendida en Nueva York años atrás para volver a sus orígenes. La morriña de su hogar se acrecentó cuando los huracanes Maria e Irma devastaron su Puerto Rico natal y, pese a no ser quizá el mejor momento, decidieron volver a la isla… para descubrir que ya nada era tan bonito y emotivo como habían conservado en sus recuerdos y que muchos de sus seres más queridos ya ni siquiera estaban allí. Esa extraña sensación de desarraigo (plasmada en un documental de próximo estreno) en la que para ellos siempre había sido su casa vertebra e inspira su fantástico álbum debut, ‘Regresa’.

Aunque a priori Buscabulla aparentan cierto paralelismo con otro dúo mixto latinoamericano como son Bomba Estéreo –culparía a esa estética que hace chocar folclore y modernidad, además del razonable parecido físico entre Berrios y Li Saumet–, lo cierto es que los puertorriqueños se distinguen musicalmente de los colombianos de forma ostensible. En contra del explosivo espíritu festivo de aquellos, Berrios y Del Valle se inclinan por la sutileza en su mestizaje. Su arraigo latino está ahí, pero diluido de manera discreta en un pop sofisticado al estilo del que facturaban Chairlift (no es casual que Patrick Wimberly, ex-socio musical de Caroline Polachek, se haya implicado en el aspecto técnico de este disco), imbuido de G-Funk, efluvios disco y un espíritu vaporwave más contemplativo que epidérmico. Pese a eso, la voz de Raquel gana peso con respecto a sus dos primeros EPs porque, explican, querían resaltar el tono emotivo de este disco: necesitaban que se entendiera bien lo que dicen.

‘Regresa’ no es, resumiendo, un disco festivo… lo cual no significa que no sea un disco bailable. Ya quedaba demostrado con los singles ‘Vámono‘ –pese al tono algo triste que retrata la incertumbre de su viaje de vuelta en lamentos como “¿quién me va a ayudar?”– y ‘NTE‘ –que contrapone maravillosamente un sonido contemporáneo y anglosajón con un lenguaje coloquial y desafiante–, y lo refrendan también el elegante dream-disco ‘Nydia‘ –inspirada por la amistad que han establecido con la actriz Nydia Caro, que dejó su NY natal para triunfar en la isla– o la excitante, incendiaria en lo lírico, ‘Ta que tiembla‘, en la que el personal sonido de bajo que gobierna en todo el disco llega a tesituras increíbles, tanto como el flow de Raquel.

Y es que, incluso cuando lanzan mensajes de cariz político como en esta o ‘Manda fuego’ –abiertamente inspiradas por las revueltas contra el Gobernador Ricardo Rosselló que apoyaron también sus compatriotas Residente y Bad Bunny–, lo que manda en Buscabulla es la elegancia y la sensualidad. Porque, ante el difuso significado de sus letras –a veces muy concreto, otras veces casi ininteligible; si gira en torno a su regreso a la isla, transmite más sensaciones que mensajes concretos–, cortes tan bonitos, delicados y sexys como ‘Club tú y yo‘ o ‘Mío’ dejan muy claro que la parcela que conecta más con su estilo es la sentimental/sexual. ‘Regresa’ es un disco de los que se sudan… pero sobre todo bailando en horizontal.

Beneficiado por un minutaje corto –incluso cabe cuestionar por qué no se desarrollan más los prometedores interludios ‘Fiebre’ (¿un mensaje contra la dictadura de las tendencias musicales?) y ‘Volta’–, ‘Regresa’ condensa el fuerte de Buscabulla: equilibrar sonoridades audaces y modernas –el R&B experimental de Blood Orange o Solange emerge como referente– pero con una perspectiva enraizada en lo latino tanto desde el punto de vista lingüístico –aunque a veces no consigamos captar todas sus palabras, el peculiar flow de Berrios es otro de los grandes descubrimientos de este debut– como rítmico, sin necesidad de recurrir al reggaetón para hacerlo. En ese sentido, más allá de su sonido, ‘Regresa’ es un un precioso canto de amor del dúo por sus orígenes, incluso con todo en contra.

Calificación: 8/10

Lo mejor: ‘NTE’, ‘Nydia’, ‘Vámono’, ‘Ta que tiembla’, ‘Club tú y yo’.

Te gustará si te gusta: Chairlift, Blood Orange, Bomba Estéreo, Lido Pimienta, Solange.

Escúchalo: Bandcamp