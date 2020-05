Canción del Día: Buscabulla hacen bailar con ‘NTE’ mientras reflexionan sobre su regreso a casa como migrantes

Hace un par de meses fantaseábamos ya con la idea de que, a estas alturas, la normalidad (la vieja o la nueva, la que fuera) habría regresado a nuestras vidas para estas fechas. Spoiler: nos queda un trecho. En esa fantasía imaginábamos cómo sería disfrutar en libertad de algunos discos futuros, y uno de ellas era ‘Regresa’, el álbum debut de Buscabulla… que ha visto la luz hoy viernes 8 de mayo. El dúo puertorriqueño formado por Raquel Berrios y Luis Alfredo Del Valle, afincado en Nueva York, se daba a conocer seis años atrás con un primer EP que contó con el beneplácito del sello Kitsuné y Dev Hynes (Blood Orange).

Tras un segundo EP lanzado en 2017, Raquel y Luis decidían emprender el camino de regreso a su país, al contrario que muchos otros de sus amigos y familiares. Ese choque emocional, “lleno de angustia y pérdida”, alimenta en buena medida ‘Regresa’, editado por el sello Domino: “el álbum refleja la alegría de estar de regreso, pero también es melancólico”, dice Raquel. “Puedes sentirte como un extraño en tu propia casa porque la isla está pasando por tiempos muy difíciles y extraños. La mayoría de las personas de nuestra edad han huido. También hemos cambiado después de estar lejos por tanto tiempo ”.

Esa agitación social y económica, al contrario de lo que pueda parecer, no da lugar a música oscura e introspectiva, sino que Buscabulla permanecen fieles a su espíritu hedonista y luminoso en lo sonoro. Así, tras el estupendo primer single ‘Vámono‘, publicado el otoño pasado, hace unas semanas destacaban la canción que nos convenció definitivamente de que había que prestar mucha atención a ‘Regresa’. Me refiero a ‘NTE’, siglas que contraen la expresión “no te equivoque”, que se repite en el estribillo de su letra. Una suerte de desafío hacia aquellos que han cuestionado, en uno u otro sentido, su decisión de volver.

En este caso, ese afán retador y descarado se corresponde con una música sensual y atractiva, a lomos de bajos y guitarras superfunky sobre percusiones calientes –la marca de la casa–, y con la dulce voz y el carisma de Raquel llevando la batuta. Hasta el punto de que en su clip, filmado durante una puesta de sol en la playa, el crucial momento en que ella se quita la peluca rubia se altera el pitch de la canción. Los aires 70s-80s de ‘NTE’ hacen pensar en ellos como una suerte de reinterpretación caribeña del rollo Italians Do It Better, concepto inventado que difícilmente podría sonar más atractivo.



