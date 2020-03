10 discos por los que también valdrá la pena superar la cuarentena

¿Qué? ¿Durillo el confinamiento? Apostamos a que, a pesar de todas las iniciativas que se dan estos días, por momentos lo será. Pero no debemos perder la paciencia ni la fé en que, si todos actuamos con responsabilidad, la crisis sanitaria derivada del coronavirus mejorará dentro de algunas semanas. Será difícil, y sobre todo será duro contemplar qué ha quedado en pie y qué y quiénes –en la parte más triste de todo esto– no, y en qué condiciones. Será un periodo de reconstrucción, seguramente largo, aún padeceremos las secuelas más tiempo y, quizá, el mundo ya no será nunca como antes. Pero, parafraseando el himno de Mónica Naranjo que ha recobrado vigencia estos días, sobreviviremos.

Lo hará también la industria musical, posiblemente maltrecha y, como siempre, con mayor número de “bajas” en la parte más débil: el mundo independiente. Pero aun así resurgirá. Sobre todo porque en las próximas semanas (partiendo del 17 de abril cuando, supuestamente, la peor parte de la crisis podría empezar a remitir, aunque esto es incierto) nos esperan lanzamientos muy importantes, tanto a nivel comercial como alternativo. En el primer grupo –aunque parece posible que algunos o varios de ellos se retrasen dadas las circunstancias de excepcionalidad que vivimos–, se prevé que lancen sus nuevos discos Lady Gaga (el 10 de abril), Dua Lipa, Sam Smith, Pearl Jam, The Strokes, The 1975, Alanis Morissette, HAIM o Rufus Wainwright, entre otros. En el segundo, verán la luz álbumes de los que hemos hablado ya, como los de Sufjan Stevens, Austra, JARV IS…, Purity Ring, Empress Of, The Magnetic Fields, Jehnny Beth o Rina Sawayama.

Pero no son los únicos, y hoy decidimos focalizarnos en otros 10 que, por lo atractivo que nos han resultado sus adelantos o por la fiabilidad de sus carreras, y buscando plasmar un espectro musical lo más diverso posible, nos parecen dignos de depositar en ellos nuestras esperanzas de que valdrá mucho la pena resistir este encierro físico hasta la próxima primavera.

Buscabulla

El 8 de mayo se publica ‘Regresa’, álbum de debut de los puertorriqueños Buscabulla –dúo formado por Raquel Berrios y Luis Alfredo Del Valle– que se han distinguido en sus primeros singles y EPs por aderezar su pop moderno con tintes de tradición boricua. Un aspecto que se agudiza después de haber abandonado Brooklyn, tras años buscando su sitio allí, y regresado a su país, devastado por los huracanes Irma y Maria. Las consecuencias sociales, personales y económicas de esos desastres se plasma en este disco producido por Patrick Wimberly (el que fuera compañero de Caroline Polachek en Chairlift) y con la colaboración de Helado Negro. Sus singles ‘Vámono‘ (sic) y, sobre todo, el reciente ‘NTE’ hacen presagiar uno de los lanzamientos futuros más sugerentes, que seguro degustaremos mejor con el sol pegándonos en la cara en playas, parques y aceras.



Chlöe’s Clue

Dos años después de publicar ‘Panorama‘, la valenciana Raquel Adalid lanza el 17 de abril vía Mad Moon Music (Delaporte, Bambikina) su tercer disco ‘Carmín y rubor‘. Un trabajo en el que esta artista pasa a tomar riesgos y a adentrarse en terrenos pantanosos: palos tradicionales como el tango, el bolero, la bossa nova o la balada romántica han sido acometidas, muy a su manera, en los cuatro fascinantes adelantos de este nuevo álbum. El último de ellos, ‘Quémame’, ha visto la luz este viernes 20 de marzo: un tórrido chachacha fronterizo acompañada de los mexicanos Daniel, Me Estás Matando. Y en todos brilla la interpretación apasionada de Raquel, desatada vocalmente a la vez que deja atrás el inglés y, muy apropiadamente, se expresa ya únicamente en español. Puede ser un “tómame o déjame” de libro, pero necesitaremos como el comer un disco para bailar agarrao tras semanas de escaso contacto físico.



EOB

Mientras que Thom Yorke, Jonny Greenwood, Philip Selway y hasta el productor Nigel Godrich mantienen desde hace tiempo activas sus carreras al margen de Radiohead, el guitarrista Ed O’Brien no había manifestado su interés por hacerlo… hasta hace poco. Tras estrenarse con la ambiental ‘Santa Teresa’, a finales de 2019 estrenaba una ‘Brasil‘ que en sus más de ocho minutos mutaba de lo íntimo y lo acústico a lo bailable. Era el primer adelanto de ‘Earth’, su álbum debut bajo las siglas EOB, que verá la luz el 17 de abril y que servirá al músico británico para mostrar su estilo inclasificable. Como muestra, ‘Shangri-La’, tema que adelantó como regalo en la pre-venta y que por fin esta semana ha llegado a plataformas de streaming. Un tema vibrante que equilibra sonidos orgánicos y electrónicos y con una clara vocación pop rock reminiscente de ‘The Bends’. Estímulos así serán muy de agradecer en las próximas semanas.



Jessie Ware

Tras el romántico ‘Glasshouse’, la artista británica parece que recuperará su faceta más hedonista en ‘Spotlight’, el álbum que lanzará el 5 de junio, con el verano ya a las puertas y, confiamos, los clubs ya abiertos. Más que nada porque lo que han mostrado singles como el propio ‘Spotlight‘ y ‘Adore You‘. Y, también, una ‘Mirage (Don’t Stop)’ publicada a finales de 2019 que, pese a pasar algo desapercibida, es un pelotazo de elegante deep disco a lo Róisín Murphy (menos la excentricidad). De seguir en la línea marcada por estas tres canciones, ‘Spotlight’ se aventura como el disco de baile quita-penas que nos estamos mereciendo…



Jess Williamson

Esta joven artista texana afincada en Los Ángeles puede sonar ya a oídos abiertos a la música de raíces norteamericana, especialmente si acudiste a la edición 2018 de Primavera Club. Ya su álbum ‘Cosmic Wink’ (el tercero de su carrera) llamó la atención por entonces gracias a singles como ‘I See the White‘, que la ponían en sintonía con otras voces femeninas coetáneas como Angel Olsen o Sharon Van Etten. Su gran salto tanto cualitativo como comercial puede llegar con ‘Sorceress’, disco que publica el sello Mexican Summer el día 15 de mayo. Su hasta ahora único single ‘Wind on Tin’ no pierde esas raíces country sobre el que se asienta la música de Williamson, pero aquí además apuesta por arreglos de sintetizadores y metales más exuberantes, que seducen a un nivel próximo al de las artistas citadas. De mantener esa línea, la escucha de ‘Sorceress’ podría resultar muy estimulante en esos ahora solo soñados viajes por carretera.



Kelly Lee Owens

Y ya que estamos en el club, quedémonos allí con otra británica. Kelly Lee Owens, que debutara hace tres años con un notable disco homónimo, lanza el 1 de mayo su segundo trabajo ‘Inner Songs’. Un disco de techno contundente y repleto de claroscuros (duro, pero con atisbos melódicos) a juzgar por su estupendo adelanto ‘Melt!’, pero que también incluirá sorpresas como una versión de ‘Arpeggi’ de Radiohead o una colaboración de nada más y nada menos que John Cale. Aunque no ‘Luminous Spaces‘, el single firmado al 50% con Jon Hopkins publicado hace pocos meses. ‘Inner Songs’, explica Owens, ha sido un disco particularmente difícil porque para llegar a él tuvo que superar un periodo personal difícil que la llevaron a creer que nunca podría volver a hacer música. Por fortuna, no ha sido así.



Perfume Genius

No voy a negarlo: la publicación el 15 de mayo de ‘Set Mi Heart On Fire Immediately’, el nuevo álbum de Mike Hadreas, fue el acicate para este artículo. Y, siendo más precisos, el arrebatador nuevo single que, tras el rugoso medio tiempo ‘Describe‘, ha presentado esta semana. Hablo de ‘On The Floor’, un tema luminoso y evocador que conjuga guitarras cristalinas con bajos musculosos y ciertos ecos de folclore caribeño, a la manera en que en los 80 los emplearon Cyndi Lauper o Culture Club para hacer pop. El sucesor de ‘No Shape‘ promete elevar a Perfume Genius a un nivel más allá de genialidad.



Sonic Boom

Han pasado más de 30 años de la edición de ‘Spectrum’ (1989), el único disco hasta la fecha firmado en solitario por Pete Kember como Sonic Boom. Un trabajo rebelde, distinto y enormemente influyente con el que el ex-componente de Spacemen 3 iniciaba su andadura al margen de Jason Pierce (que hizo lo propio con Spiritualized). Desde entonces, más allá de su desempeño en Spectrum (el grupo) y Experimental Audio Research, Kember había empleado ese alias personal como remixer y, sobre todo, productor de discos cruciales de los últimos años como ‘Tomboy‘ de Panda Bear, ‘Congratulations‘ de MGMT o ‘7‘ de Beach House (incluso hubo unas sesiones para ‘Victoria mística’ de Triángulo de Amor Bizarro). Por eso era algo inesperado que se haya anunciado la publicación el 5 de mayo de ‘All Things Being Equal’, el segundo disco de su carrera. Un trabajo en el que, fiel a su estilo, teje marañas de sintetizadores analógicos que invitan al viaje interior –al menos así lo sugiere el single ‘Just Imagine’– y que contará con la participación en tareas vocales de Panda Bear (que, como él, reside en Lisboa) y Britta Philips, compañera de Dean Wareham dentro y fuera de Luna. ¿Quién no querría presenciar un acontecimiento así?



Sparks

“Por favor no jodas mi mundo” es el maravilloso título que tenía el primer adelanto de ‘A Steady Drip, Drip, Drip’, el vigésimo cuarto disco en la carrera de Sparks, que se publica el día 15 de mayo. Los calificativos a la hora de hablar de los incombustibles hermanos Mael, que cuentan por clásicos casi cada disco que publican (el último de ellos, ‘Hippopotamus‘, en 2017). Y nuevos adelantos de pop rock orquestal iconoclasta (¿cómo narices se define esto?) como ‘Self-Effacing‘ o ‘I’m Toast’ llevan a pensar que no es descabellado que se apunten otro más.



The Psychedelic Furs

Y culminamos esta selección de 10 discos que valdrán la pena recibir al pasar el confinamiento con uno que se ha hecho esperar casi 20 años: sí, el último disco de The Psychedelic Furs, uno de los grupos independientes más importantes e influyentes de los años 80, data del año 1991. Pero la continuación de ‘World Outside’ es ya una realidad, que se editará el día 1 de mayo bajo el título de ‘Made of Rain’. Tras la aventura Love Spit Love y algún disco en solitario, los hermanos Tim y Richard Butler se reunieron a principios de los 2000 bajo el nombre con el que publicaron éxitos como ‘Love My Way‘, ‘Pretty In Pink‘ o ‘Heaven‘ para realizar algunas giras pecuniarias. Sin embargo, desde entonces hasta ahora no habían grabado disco alguno y lo cierto es que en los singles ‘Don’t Believe‘ y ‘You’ll Be Mine’ suenan completamente revitalizados y vigentes. Valdrá la pena saber de primera mano si estamos ante un renacer similar al de The Waterboys. ¿Quién querría perderse algo así?