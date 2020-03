Empress Of anuncia nuevo disco con la bailable ‘Give Me Another Chance’

Empress Of ha anunciado que su nuevo disco, ‘I’m Your Empress Of’, sale el 3 de abril. Es el mismo disco del que la artista nos habló en una entrevista el año pasado con motivo de su visita a Madrid. Un trabajo lleno de canciones “para llorar bailando”, como el último de Algora.

En cuanto al estilo sonoro que enfilaba para el álbum, entonces decía: “Me pueden inspirar muchas cosas, por ejemplo una etapa histórica, un artista… Mi música está abierta a todos los géneros. Ahora mismo me inspira la idea de la música de baile y su poder curador, terapéutico… Muchas de mis nuevas canciones son bailables, estoy escribiendo canciones bailables con las que también puedes llorar”.

El primer avance de ‘I’m Your Empress Of’ efectivamente es bailable, tiene un punto un poco de house underground, y lleva por título ‘Give Me Another Chance’. Este será el tercer trabajo discográfico de Lorely Rodriguez y el primero desde que editara ‘Us‘ en 2018, un álbum que dejó algunas de las canciones más populares de su carrera, como ‘When I’m with Him’ o ‘I Don’t Even Smoke Weed’ .

Tracklist:

01 “I’m Your Empress Of”

02 “Bit Of Rain”

03 “Void”

04 “Love Is A Drug”

05 “U Give It Up”

06 “Should’ve”

07 “Give Me Another Chance”

08 “What’s The Point”

09 “Maybe This Time”

10 “Not The One”

11 “Hold Me Like Water”

12 “Awful”