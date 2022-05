American Song Contest ha terminado esta semana sin que el mundo se entere de que ha empezado. Ni siquiera en América. La versión estadounidense de Eurovisión, de la que tanto se ha oído hablar durante años, no ha conquistado a la audiencia.

En un país tan grande como Estados Unidos tan solo 3 millones de espectadores vieron la primera gala, de los cuales ya solo quedaban 1,9 millones en la octava y final. Ha sido este lunes cuando resultaba ganadora la surcoreana AleXa, representante de Oklahoma. Pero por las semifinales habían pasado Macy Gray, Jewel, Michael Bolton o The Crystal Method sin que nadie prestara la mínima atención.

- Publicidad -

Las visitas de las actuaciones en Youtube son el escenario de la desolación. Tan solo 2.000 visualizaciones tiene la presentación que hacía Macy Gray de ‘Every Night’. 5.000 visitas las de Jewel o The Crystal Method, que esperamos que no pensaran ni por un momento que podían pegar con esto un petardazo como el de Måneskin. Tras el «flop» solo cabe esperar si el formato renueva y se consolida o la NBC directamente pasa de él. Puede ser cuestión de décadas que se asiente, al no existir una tradición previa, y no están los ritmos televisivos tan pacientes como en los años 50 y 60.

En nuestro foro de American Song Contest -sí, tenemos uno-, varios usuarios hablaban del fracaso del formato. Ya el pasado mes de marzo, a su comienzo, Gobemouche explicaba: «5 minutos con los presentadores anunciando cada tema, y luego un vídeo introductorio de otros 5 minutos. Tostón. Muchas ideas prestadas del Melodifestivalen, pero la celeridad parece que se la han dejado en Suecia. No sé si veo a esto funcionando, la verdad».

- Publicidad -

Varios usuarios compartían que el formato parece más una final nacional que la puesta en común en un gran estadio que supone Eurovisión. Decía GinTonics: «A mí me ha dejado bastante frío. Parece más una pre de Noruega que una semifinal del ESC. Supongo que si el formato se afianza, podría llegar a ser un gran show pero de momento, es un programa de televisión con actuaciones musicales, nada que ver con algo que se parezca mínimamente a Eurovisión».

Terated sugería que no hay diferencias culturales suficientes en Estados Unidos para hacer del festival algo interesante, indicando que funcionaría mejor un formato “con todos los países del continente desde Canadá a Argentina”.

- Publicidad -

La única esperanza para American Song Contest parece ahora que AleXa pueda terminar de viralizarse con un ‘Wonderland’ que, en su espectacularidad tipo MTV, ha funcionado solo un poquito mejor. La puesta en escena ganadora recuerda que no había máximo de personas que subir al escenario ni de bailarines (en Eurovisión son 6), y el tema suena relativamente actual después de todo. Eso sí, el momento en que coge el trofeo, se le cae al suelo y se le rompe en pedazos puede ser el resumen involuntario de este intento, pues es la metáfora perfecta de cuál ha sido su desarrollo. Te dan un caramelo y tú lo rompes en mil pedazos.

american song contest resumido en un vídeo

pic.twitter.com/KG849P2PaB — Joan 🥭 (@jeanaalto) May 10, 2022