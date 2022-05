Ezra Furman ha anunciado que su nuevo disco ‘All of Us Flames’ verá la luz el 26 de agosto. John Congleton (St. Vincent, Spoon, girl in red) lo ha producido. ‘All of Us Flames’ completa una trilogía formada también por los discos ‘Twelve Nudes’ (2019) y ‘https://jenesaispop.com/2018/07/08/335730/ezra-furman-transangelic-exodus/»>Transangelic Exodus’ (2019).

Explica la artista que ‘All of Us Flames’ es un álbum «de la primera persona del plural». También es un álbum «queer para esa fase de tu vida en la que empiezas a comprender que no eres un lobo solitario, sino que dependes de encontrar a tu familia, tu gente». La cantautora cuenta que quería hacer un disco que apelara a las «comunidades amenazadas», en concreto a aquellas a las que ella pertenece, «la gente trans y la gente judía».

‘Forever in Sunset’, el nuevo adelanto de ‘All of Us Flames’, presenta un sonido glam, y esa distorsión comedida que tanto estila la producción de John Congleton. En la letra, Furman canta sobre sentirse en un «atardecer continuo» mientras agradece a otra persona por «creer en mí». En una nota, Furman cuenta que, cuando la escribió, sintió que le salía fuego por el cuerpo.

Antes de ‘Forever in Sunset’ llegaron dos singles, ‘Book of Our Names’ y ‘Point Me Toward the Real’, los cuales puedes encontrar bajo estas líneas.

All of Us Flames:

01 Train Comes Through

02 Throne

03 Dressed in Black

04 Forever in Sunset

05 Book Of Our Names

06 Point Me Toward the Real

07 Lilac and Black

08 Ally Sheedy in The Breakfast Club

09 Poor Girl A Long Way From Heaven

10 Temple Of Broken Dreams

11 I Saw the Truth Undressing

12 Come Close

