Rina Sawayama ha anunciado que su segundo álbum verá la luz el 2 de septiembre bajo el título de ‘Hold the Girl’, presentado por el single ‘This Hell’, sobre estas líneas, como se pronosticaba en foros, una mezcla entre Shania Twain y la Lady Gaga de ‘Born this Way‘. Sumamos a C.C. Catch. Además, la cantante británica ha compartido un tráiler en el que pueden escucharse fragmentos de lo que parecen canciones del disco.

‘SAWAYAMA‘, el debut de Rina Sawayama, es una de las sorpresas pop que han dejado los últimos años gracias a su recuperación de varios sonidos asociados al pop de los años 2000, como el teen-pop o el nu-metal. ‘Best Friend’ fue una de las mejores canciones de su año.

2022 será un año movido para Rina, que no solo publica disco sino que se encuentra rodando la cuarta entrega de la saga de ciencia ficción ‘John Wick: Chapter 4’ junto a Keanu Reeves. Será el debut de Rina como actriz, y a lo grande.

Rina se dio a conocer hace unos años gracias a producciones de pop dosmilero tan chulas como ‘Cyber Stockholm Syndrome’. Desde entonces ha conseguido cambiar las reglas del Mercury Prize, ha colaborado con artistas como Charli XCX o Pabllo Vitar o ha participado en el álbum de remixes de Lady Gaga.