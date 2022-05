Katy Perry estrena tetas-lechuga, Lana baila aquel odiado remix…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

En otro de sus raros posts de Instagram, Adele ha ofrecido una actualización de su vida a sus fans. La cantante se ha comprado una casa junto a su pareja, el agente deportivo Rich Paul. En realidad, la autora de ’30’ adquirió la propiedad hace meses.

Katy protagoniza el nuevo anuncio de una conocida app de comida a domicilio. El anuncio es prácticamente un videoclip de Katy Perry: la canción es original y no faltan los «looks» 100% camp que suele llevar la artista, que se disfraza de sushi o de tarta de cumpleaños. También estrena sus tetas-lechuga.

Una de las mayores tragedias de la historia de Lana será siempre que el remix de ‘Summertime Sadness’ supere en escuchas al original. Que sea el mayor éxito de su carrera en streaming. Sin embargo, a Lana parece darle igual, y se la ha visto bailando el remix en una fiesta alegremente.

— Pop Crave (@PopCrave) May 17, 2022

Lana Del Rey dancing to her smash hit, “Summertime Sadness.” https://t.co/k8YBxJwozN

Madonna bailaba recientemente ‘Papi Bones’ de FKA twigs en sus stories. Ahora, la autora de ‘Madame X’ y la artífice de ‘CAPRISONGS’ han coincidido en una fiesta. Parece que ambas se han contado las penas mutuamente o, en palabras de Madonna, han «luchado contra sus demonios».

Olivia sigue con la gira de ‘SOUR‘ y, después de cantar ‘Complicated’ de Avril con la propia Avril de cuerpo presente, se ha animado a hacer una versión de ‘Just a Girl’ de No Doubt. Sin Gwen, eso sí. Por otro lado, Olivia ha conocido a Jack White.

Olivia Rodrigo covering "just a girl" by no doubt! #SOURtour pic.twitter.com/UuKE9YdcOF

— Olivia Rodrigo Updates (@LivUpdatesDaily) May 7, 2022