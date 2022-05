Primavera Sound publica horarios… y solapes

El Primavera Sound está a la vuelta de la esquina. Entre el 2 y el 12 de junio, Barcelona vivirá una nueva edición del festival, uno de los más grandes del momento. Al ser tan grande y albergar tantos conciertos, es inevitable que algunos de nuestros favoritos actúen a la vez y que tengamos que elegir entre ellos. El festival acaba de publicar sus horarios para esta edición, así que ya podemos averiguar cuáles son las decisiones más difíciles que tendremos que tomar.

Antes de nada, cabe destacar que Japanese Breakfast, Oli XL y Las Ligas Menores no actuarán finalmente en Primavera Sound Barcelona – Sant Adrià 2022. En su lugar, Stella Donnelly, Mumdance y Bestia Bebé se suman a la programación del festival.

El primer jueves del festival, 2 de junio, ya empieza con problemas. A las 21:30, Charli XCX y Shygirl coinciden prácticamente en su totalidad. Con suerte, si el concierto de Shygirl dura lo mismo que el que dio en la Riviera, va a ser fácil hasta coger buen sitio para ver a Charli. Más tarde, a las 23:00, habrá que elegir entre Tame Impala y Rina Sawayama, además de Carolina Durante a las 23:30.

El próximo día, Fontaines D.C. dará inicio a su actuación 20 minutos antes que Amaia, a las 21:30. Y por si fuera poco, ya de madrugada, Jamie xx y Caribou tocan con 20 minutos de diferencia, a las 2:05 y a las 2:25 respectivamente. EL sábado 4 de junio, el final de Slowthai hacia las 22:30 se solapa con el inicio de Nick Cave, que coincide con Caroline Polachek. Además, a las 00:30 da comienzo el concierto de Alizzz, coincidiendo con Gorillaz, y dando el relevo a Tyler, the Creator. El problema es que sus respectivos escenarios se encuentran en dos extremos del recinto. Asimismo, también habrá que elegir entre Tyler, the Creator y Biscuit.

El segundo fin de semana no lo pone más fácil. Después de las jornadas del Primavera a la Ciutat, el jueves 9 hay que tomar una decisión entre: Bad Gyal, Tyler, the Creator, A.G. Cook y Charli XCX. Todos ellos actuando en torno a las 2:00. Al día siguiente, Lorde y Rigoberta Bandini cantan cada una en una punta del festival, a las 21:30 y con cinco minutos de diferencia. Además, a las 00:40 habrá que elegir entre seguir dándolo todo con M.I.A. o acudir a The Smile (nuevo proyecto de Radiohead).

Finalmente, el último día también tiene otros solapes como La Zowi y Sky Ferreira, Yeah Yeah Yeahs y Romi, Tame Impala, Angèle y Tainy, o Nicki Nicole y Jessie Ware, entre otros. Para conocer la programación completa y el resto de solapes, en la página web del festival está disponible toda la información.