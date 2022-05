Elton John pondrá fin a su carrera con un documental

Elton John pone fin a su carrera musical en una época donde sigue sumando números 1, como es el bombazo ‘Cold Heart‘ junto a Dua Lipa o su último villancico con Ed Sheeran ‘Merry Christmas‘. El artista celebra su gira final ‘Farewell Yellow Brick Road‘ que hará parada en Barcelona el 22 y 23 de mayo de 2023 (entradas aquí), y acaba de anunciar que un documental sobre estos conciertos y sus primeros años encima del escenario será la guinda de su gran despedida.

El documental está dirigido por RJ Cutler y el marido del cantante, David Furnish. El proyecto se emitirá en la plataforma Disney+ después de estrenarse en cines, y recogerá «los conciertos finales de Elton John y los años que lo hicieron una leyenda». Por tanto, podemos esperar un viaje entre estas últimas actuaciones y unos años 70 muy dulces para Elton como artista. El documental contará con clips inéditos de sus conciertos e imágenes de su intimidad.

El director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Chapek, ha explicado: «No quedan superlativos para describir a Elton John y su impacto en la música y la cultura: simplemente no tiene rival». «Como una buena historia de Disney, la música de Elton tiene un atractivo universal y la capacidad de conectarse con el público en un nivel profundamente personal. Ha sido parte de la familia Disney desde 1994 cuando ayudó a hacer de El Rey León, un clásico instantáneo, y no podríamos estar más emocionados de colaborar con él en este nuevo documental».

