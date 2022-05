Oliver Sim se libera de las sombras por su VIH en la preciosa ‘Hideous’

Oliver Sim de The xx ha anunciado que su primer disco en solitario saldrá el 9 de septiembre bajo el título de ‘Hideous Bastard’. Este es el alias de Oliver en Instagram. ‘Hideous’ es el tercer adelanto del álbum después de ‘Romance with a Memory‘ y ‘Fruit’ y ya puede escucharse.

En redes, Oliver cuenta que ‘Hideous’ hablará sobre la «vergüenza» y el «miedo» que sintió «desde la juventud hasta la edad adulta» a raíz que le diagnosticaran VIH a los 17 años. Explica que vivir con VIH influyó en su manera de verse a sí mismo y en la manera en cree que los demás le veían.

Oliver escribió ‘Hideous’ para liberarse de esos sentimientos, pero consiguió liberarse realmente cuando empezó a tener conversaciones «difíciles e incómodas» sobre su estatus con algunas personas que han pasado por su vida. Dice que haber mantenido esas conversaciones le ha permitido sentirse «más libre» y fortalecer su relación con esas personas.

La balada ‘Hideous’ presenta influencias de la bossa nova, pero sobre todo conmueve en su relato de un hombre atormentado por esos sentimientos que Oliver describe. El cantante se pregunta si él es «horrendo», relata la soledad que siente al lado de un hombre que «no me conoce» y a pesar de contar con gente a su alrededor que le quiere, y finalmente revela su estatus. En el momento más escalofriante de la canción, Jimmy Somerville de Bronski Beat ejerce de ángel de la guardia e interpreta «aquellas palabras que (Oliver) necesitó escuchar». Oliver acudió a Somerville porque es un gran fan de él. El también integrante de los Communards es conocido por su activismo a favor de las personas con VIH.

Sin embargo, Oliver aclara que ‘Hideous Bastard’ no será un álbum en el que se victimice a sí mismo. Al contrario, asegura que hablar abiertamente sobre su estatus le ha ayudado, pero que en absoluto ha querido renunciar al sentido del humor. ‘Hideous Bastard’ será también un trabajo luminoso, lleno de «humor, orgullo y celebración». De ahí que los vídeos de los singles se inspiren en el cine de terror, otra de sus grandes pasiones. El actor español que aparece en el vídeo es César Vicente, a quien has visto en ‘Dolor y gloria‘ de Almodóvar.

Tracklist:

01 Hideous

02 Romance with a Memory

03 Sensitive Child

04 Never Here

05 Unreliable Narrator

06 Saccharine

07 Confident Man

08 GMT

09 Fruit

10 Run the Credits

