Bad Bunny venderá otro millón, Camila Cabello no

Hits

Nos hemos quedado solos intuyendo signos de agotamiento en la fórmula de Bad Bunny. Su nuevo disco ‘Un verano sin ti‘ está arrasando en el plano comercial, batiendo récords de streaming, y además está conquistando a la crítica. Hoy centrándonos en su éxito comercial como manda nuestra columna «Hits & Flops«, ‘Un verano sin ti’ ha sido número 1 en España, obviamente, pero no solo en España.

Lo más importante es que ha sido top 1 en Estados Unidos y con cifras muy abultadas. Solo en sus primeros 7 días ha acumulado el equivalente a 274.000 copias dado su alto streaming. Pese a estar en castellano, era el disco más voluminoso en cifras semanales de todo 2022 hasta la llegada de ‘Mr Morale & The Big Steppers‘ de Kendrick Lamar.

Además de su aceptación en los países latinos, algunos de los cuales no cuentan con listas oficiales o solo mensuales, hay que destacar el número 2 alcanzado en Australia, el número 9 en Italia, el top 14 en Noruega, el top 23 en Francia, el top 35 en Alemania o el top 62 en Reino Unido.

Pero sobre todo hay que destacar su estabilidad durante la segunda semana. En Estados Unidos ‘Un verano sin ti’ solo baja al puesto 2 en su segunda semana, perdiendo tan solo el 34% de los puntos de la semana anterior, cuando lo habitual en la era de las ventas, era bajar un 70% durante la segunda semana.

Mediatraffic estimaba casi 300.000 unidades vendidas a nivel global durante la primera semana, que subirán a casi 500.000 durante la segunda y muchas más en semanas venideras, con todo el verano por delante. Y es que son muchas las canciones que van a sostener el álbum al margen de ‘Callaíta’, ‘Moscow Mule’ o la colaboración con Rauw Alejandro. Benito continúa muy fuerte en el Global de Spotify y ahora mismo encontramos ‘Ojitos lindos’ con Bomba Estéreo en el puesto 3, ‘Me porto bonito’ con Chencho Corleone el puesto 4 y ’Tití me preguntó’ en el puesto 9, solo por mencionar algunas. Todas ellas sobreviviendo al huracán Harry Styles.



Flops

Extrañísimo el caso de Camila Cabello. La cantante ha logrado convertir en un sleeper su dúo con Ed Sheeran ‘Bam Bam’. Podemos considerarlo ya de hecho un macrohit: sobrevive en el top 30 del Global de Spotify en un mar de canciones de Bad Bunny y Harry Styles. Aún está en el puesto 11 en Reino Unido y en el puesto 30 en Estados Unidos, pese a haberse publicado hace semanas. Suma 200 millones de streamings y subiendo.

Sin embargo, pese a su fama o al estatus que deberían darle éxitos anteriores como ‘Havana’, ‘Señorita’, ‘Never Be the Same’ o el reciente ‘Don’t Go Yet’ incluido en el álbum, Cabello no ha fidelizado un público que se acerque a comprar su tercer álbum ‘Familia’ ni tampoco a escuchárselo un poco.

Pese a todo el hype creado por los singles en torno al lanzamiento, el disco era solo número 9 en Reino Unido y número 10 en Estados Unidos. Camila Cabello solo vendía 67.000 copias de ‘Familia’ a nivel mundial durante la primera semana y lo que es peor el álbum ha perdido fuelle en las listas de manera instantánea. En Estados Unidos lo encontramos en el puesto 117 en su 5ª semana. En Reino Unido pasaba del puesto 9 al puesto 88 en su segunda semana, desapareciendo después como si fuera un álbum indie o de un músico de la edad de Bob Dylan. España y en menor medida algún país como Francia y Nueva Zelanda sostienen la esperanza, pero es evidente ya que la cantante tiene serias dificultades para fidelizar público, tras el estreno de vídeos para ‘Psychofreak’ y ‘Hasta los dientes’.