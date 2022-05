Camila Cabello y Maria Becerra, «hasta los dientes» de fantasía pop

Camila Cabello ha convertido en un hit mundial ‘Bam Bam’ con Ed Sheeran: pasan las semanas y no hay manera de que se apee de las listas de éxitos.

Sin embargo, no ha logrado llevar a ese público a asomarse por su disco ‘Familia’. Después de que el público haya ignorado por completo la excelente ‘Psychofreak’ con WILLOW, sobre sus problemas de salud mental, Camila Cabello mueve ficha. Y apuesta por una de las canciones que más ha gustado entre el público latino.

‘Hasta los dientes’ con Maria Becerra va a la caza de aquellos que gozaron de ‘Don’t Go Yet‘, aunque esta vez el asunto no es salsero sino que vira hacia el synth-pop que tan buenos resultados ha dado a The Weeknd o Rauw Alejandro.

Este fin de semana se ha estrenado el videoclip para ‘Hasta los dientes’ bajo la dirección de Charlotte Rutherford, y esto es una nueva fiesta de referencias pop. Por un momento parece que van a hacer un homenaje a Marilyn Monroe en ‘Ellos las prefieren rubias’, o lo que es lo mismo a ‘Material Girl’ de Madonna.

Por otro lado, los colores son tan vivos e influidos por las vanguardias que aquello parece un cuadro de Romero Britto. Pero ellas han querido hacer de todo esto una aventura galáctica, al tiempo que intercambian pelucas y coronas hasta el punto de mimetizarse como Ariana y Gaga en el vídeo feliz de ‘Rain on Me’. ¿Funcionará? Al menos no puede decirse que Camilo Cabello haya abandonado su álbum. No como otras…