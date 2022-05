Harry Styles dona 1 millón de dólares a favor del control de armas

Tras el devastador tiroteo ocurrido en Texas esta semana, Harry Styles ha decidido donar un millón de dólares a favor del control de las armas en los Estados Unidos. Junto con Live Nation, donará todo ese dinero proveniente de su ‘Love On Tour’ al fondo ‘Everytown for Gun Safety Support Fund‘.

El pasado martes, un joven de 18 años abrió fuego en la escuela Robb Elementary School de Texas, donde cursan niños de entre 7 y 10 años. Tras el tiroteo, el asesino fue abatido. En este episodio murieron 19 niños y 2 profesores, siendo el tercer tiroteo colegial más mortal en la historia de los Estados Unidos.

Harry Styles ha compartido su decisión en Instagram, junto a un mensaje que dice: «Al igual que todos vosotros, he estado absolutamente devastado tras el reciente tiroteo en América». Styles se ha unido a otros artistas como Taylor Swift, Madonna y Olivia Rodrigo en sus palabras contra el uso de armas.

Madonna, que tiene todavía hijos en el colegio, compartió una publicación donde no esconde su miedo y su enfado frente a esta situación. «No puedo ni imaginarme el dolor y la angustia que deben sentir los padres de estos 19 niños». Taylow Swift también ha querido compartir unas palabras en este momento tan delicado: «Llena de rabia y dolor, y tan rota por los asesinatos en Uvalde». «Por la forma en que nosotros, como nación, nos hemos condicionado a esta insoportable angustia».

Filled with rage and grief, and so broken by the murders in Uvalde. By Buffalo, Laguna Woods and so many others. By the ways in which we, as a nation, have become conditioned to unfathomable and unbearable heartbreak. Steve’s words ring so true and cut so deep. https://t.co/Rb5uwSTxty

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 25, 2022