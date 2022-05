‘Te Felicito’ puede ser el sleeper hit del verano

‘Te Felicito‘ es la colaboración entre Shakira y Rauw Alejandro por la que, a priori, no se daba mucho. Debutó en una posición 39 en España, muy moderada, y en las primeras semanas su rendimiento fue disminuyendo paulatinamente. Sin embargo, parece que el tema necesitaba un tiempo para reconciliarse con nuestros oídos, y desde hace varias jornadas no ha dejado de subir en las listas hasta el día de hoy, 31 de mayo, que se encuentra en un sorprendente top 10 en la lista española de Spotify.

El estribillo, que podía formar formar parte de esas canciones que aunque no te gusten nada no puedes quitártelas de la cabeza, ha terminado por ser el mejor gancho para la canción. Es adictivo, y gracias a él Shakira superará el bache de su anterior canción ‘Don’t Wait Up‘. Esta canción supuso el regreso de Shakira al pop después de una larga temporada en el ritmo latino. Sin embargo, el single en inglés no le dio a la cantante los frutos que esperaba.

Por su parte, ‘Te Felicito’ sí que ha conseguido calar en la audiencia. Además, ahora que las decenas de canciones de Bad Bunny y Harry Styles empiezan a asentarse en su posición natural y los primeros huecos de las listas vuelven a estar libres, habrá que ver hasta donde llega la colaboración. ¿Está esperando Shakira a ver triunfar ‘Te Felicito’ para encaminar por ese estilo su próximo disco?



