Harry Styles y James Corden graban el videoclip de ‘Daylight’

Harry Styles ha lanzado recientemente su tercer álbum ‘Harry’s House‘, que está rindiendo realmente bien. De momento, del disco se han sacado dos singles, ‘As It Was‘ y ‘Late Night Talking‘, pero James Corden ha tenido una divertidísima idea para dar forma al videoclip de una tercera canción. El cantante y él han picado puerta a puerta en una calle neoyorquina hasta que alguien les deje grabar en su casa el vídeo de ‘Daylight’ con el módico presupuesto de 300€.

Es Harry Styles el que exclama que hubiese preferido hacer un Carpool Karaoke, pero James está convencido de que esta idea es aún mejor. Tras intentarlo en varias viviendas, consiguen convencer a un grupo de chicas que resultan ser fans del cantante. Tanto es así, que una de ellas tiene fotos del mismo en su habitación. El equipo usa disfraces que tenían las chicas por casa, amigos de ellas como figurantes, y todo tipo de rincones del piso como set.

Cuando suben a la azotea, el mejor regalo para los protagonistas es la vista de la línea que dibujan los rascacielos neoyorquinos. Ahí graban la primera frase de la canción «I’m on the roof, you’re in your airplane seat», y desde ese punto se empieza a desarrollar el resto del videoclip, con imitación de Mick Jagger incluida. Aunque lo más divertido de este vídeo sea ver el «making-of» inicial, es satisfactorio ver resultado final y cómo consiguen dar con un digno videoclip.





