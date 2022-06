RFTW: Phoenix, Jungle, Lola Indigo, Tanxugueiras, Aitana…

Este viernes 3 de junio se publican los nuevos discos de Angel Olsen, Post Malone, 070 Shake y Purity Ring, en este caso un EP de 7 pistas. Remi Wolf saca la edición deluxe de su álbum ‘Juno’. Compartimos pistas de todos ellos en nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend», aunque comenzamos con la que es la primera canción de Phoenix en dos años, ‘Alpha Zulu’. De momento no han anunciado nuevo álbum.

Recopilamos temas que os hemos venido presentando en los últimos días, como los nuevos de Maggie Rogers, Yeah Yeah Yeahs con Perfume Genius, Muse sonando a Marilyn Manson, Mónica Naranjo echando un polvo vacío con Mastodonte o Christina Aguilera (que ya ha sacado nuevo EP). También hay nuevos temas de Jungle, Kasabian, Tove Styrke, Paolo Nutini, George Ezra, Panic! At the Disco o Julieta Venegas.

En nuestro país, la revelación Mira Paula publica su segunda canción, Lola Indigo se lanza de cabeza a los años 90 en ‘AN1MAL’ y Paula Cendejas tiene nuevo tema de R&B. Aitana saca tema con sangiovanni a la vez que su amigo Marmi lo saca con Delgao. Hay nuevas canciones de artistas tan variados como Tanxugueiras, Los Mejillones Tigre o Cora Yako.

Han anunciado nuevos álbumes gente tan querida como The Mountain Goats y Beth Orton. El pop internacional nos deja nuevas canciones de Dagny, Betty Who y a su manera DJ Snake, con una pista que lo dice todo con su título, ‘Disco Maghreb’.

Entre las curiosidades del día, tenemos la canción de St Vincent para ‘Minions: The Rise of Gru’, la remezcla de Mueveloreina para Los Pilotos o la versión de Marta Movidas de Joe Crepúsculo.

Completamos la playlist con temas destacados como el de Viagra Boys, Bune, Lava La Rue con Biig Piig, TAAHLIAH con Tsatsamis, Emily James, 49th & Main o MJ Cole, entre muchos otros. Recuerda suscribirte aquí: ¡ya somos más de 5.700!