«Abre la boca y dime AAA»: Luna Ki se corre, se mea… y prueba su talento

Seguro que todos conocéis un/a cantante que, sin tener especial talento, ha ido creciendo y ganando fama a base de protagonizar polémicas, priorizar a lo bestia la imagen sobre el fondo, etc. Muchos piensan que éste es el caso de Luna Ki: los comentarios dejados en nuestra entrevista son un ejemplo, en Twitter podemos encontrar muchos más, y yo mismo he tenido que vencer la pereza que me daba todo el personaje construido a su alrededor para escuchar canciones suyas que no fueran ‘Septiembre’ y ‘Voy a morir’.

Y la verdad es que ‘CL34N‘, su debut largo, me ha cerrado bastante la boca. A su vez, la demostración de talento que hay en muchos momentos del disco hace que me pregunte, precisamente por la primera frase de este texto, si de verdad es necesario todo lo otro.

Luna le decía a mi compañero Jordi que todo aquello del autotune y el Benidorm Fest no tuvo nada de márketing, pero desde luego la impresión que se lleva el público general es esa, como cuando insinúa que fue utilizade para llevar público LGBT al Benidorm Fest, o con la tan desafortunada frase sobre el Síndrome de Down.

Y es una pena que se cuelen esas cosas porque en el resto de la entrevista (y en otras) se ve a alguien interesante y alejado de ese “fake” del que habla en una de sus canciones, y a un artista cuya intuición para los ganchos poco tiene que envidiar a la de una Bad Gyal. Una de las mayores bazas de Luna es su capacidad para combinar una vulnerabilidad que se siente auténtica con una faceta mucho más disfrutona, gamberra y guarra (para bien), y la mayor cristalización de todo esto es ‘Febrero’, su mejor canción para quien esto escribe, y posiblemente una de las mejores canciones de lo que llevamos de 2022.

Y parece como si la propia Luna supiese lo career-defining a largo plazo que es este tema, porque incluye guiños a sus trabajos anteriores: el propio título sirve como secuela de su mayor hit disfrutón, ‘Septiembre’, y ese “una chulada es lo que eres tú” nos recuerda al “un descaro es lo que eres tú” de su mayor hit de bajón, la excelente ‘Disney’ junto a Babi.

En ‘Febrero’, Luna vuelve a tener cero filtros y mucho arte: la persona que escribió como estribillo “me siento un putón, en tu cara mejor / quién quiere una moto, que me pongo como una” (‘Putón’) presenta una intro bastante tranquilita (que recuerda al comienzo de ‘Super Bass’ de Nicki), pero rápidamente sube la apuesta: “eres fantasía y animales / vamos a la feria para que me dispares”. Aunque el plato fuerte es el estribillo, con ese “abre la boca y dime AAA” que se repite y que en su segunda aparición se mezclará con “me voy a correr, me voy a mear (abre la boca y dime aaa)”. Luna Ki at their finest.

Y el alto replay value que tiene esta canción no viene solo por frases como ésa o “quiero darte por atrás / erótica, erótica”: en menos de tres minutos, Luna lo mismo rapea que se pone más melódico, lo mismo se acerca en la producción al rollo PC Music que a la Kesha de 2010, y lo que transmite en todo momento es que se lo está pasando bomba con lo que hace. Si nos ponemos, incluso nos podemos imaginar perfectamente una versión en acústico de ‘Febrero’ (Amaia, ponte a ello), lo que muchas veces es indicativo de hasta qué punto un temazo es verdaderamente temazo, cuando tiene esa capacidad para fluir entre géneros.