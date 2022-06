Muere Alec John Such, bajista original de Bon Jovi

Bon Jovi informan de la muerte de su bajista original, Alec John Such, a los 70 años, sin especificar la causa del deceso.

La banda expresa en su comunicado: «Era genuino. Como miembro fundador de Bon Jovi fue fundamental en la formación de la banda. A decir verdad, nos encontramos a nosotros mismos a través de él. Fue amigo de la infancia de Tico Torres y trajo a Richie Sambora a vernos actuar. Alec fue siempre salvaje y estaba lleno de vida. Hoy aquellos recuerdos especiales nos traen una sonrisa a la cara y lágrimas a los ojos. Le echaremos de menos de verdad».

- Publicidad -

Alec John Such fue el bajista en la fundación de Bon Jovi, casi desde el principio. Entró en la banda a través del teclista David Bryan, al igual que su colega Tico Torres. Alec tocó en los 5 primeros discos de Bon Jovi, lo cual significa que tocó en muchos de sus mayores éxitos, pues al fin y al cabo estamos hablando de ‘Bon Jovi’ (1984); ‘7800º Fahrenheit’ (1985), el multiplatino ‘Slippery When Wet’ (1986), ‘New Jersey’ (1988) y ‘Keep the Faith’ (1992). Por eso fue inducido en el Rock N Roll Hall of Fame cuando le tocó a la banda en 2018, como podéis ver en el vídeo oficial de Youtube.

Alec John Such dejó Bon Jovi a principios de los 90, tras la grabación de ‘Keep the Faith’. Le sustituyó Hugh McDonald, que había tocado en el primigenio hit de la banda ‘Runaway’. Jon Bon Jovi dijo sobre su salida de la banda por aquel entonces: «por supuesto que duele. Pero he aprendido a aceptarlo y a respetarlo. El hecho de que yo sea adicto al trabajo, de que vaya del estudio al escenario y del escenario al estudio, y quiera lidiar con eso día y noche, no significa que todo el mundo tenga que ajustarse a eso. Alec ya quería irse del grupo desde hace un tiempo, así que no ha sido una completa sorpresa».

- Publicidad -

Hoy sus compañeros hablan de cómo le echarán de menos, como ha manifestado el mismo David Bryan en Twitter: «Fue un honor y un placer compartir el escenario y la vida contigo», ha indicado.